港报财经评论：美纵不加息，大选变数多--经济日报9月21日

美纵不加息，大选变数多/ 林瑞芬

笔者上周以来强调对美股的波动疑虑，不单是息率走向，还有总统大选的选情。金融市场不喜欢不确定，据中金公司从研究1960年以来十四轮总统大选的美股走势规律发展，在年度表现上，美国大选年并不会对当年美股产生明显规律性的正面或负面影响。但对月度表现的影响显着，即与正常年份的季节性规律相反，大选年9至10月市场表现趋向下，特别是10月份表现明显弱于正常季节性。民主党候选人希拉莉在民调稍稍领先下，未来金融市场亦不能接受共和党候选人特朗普的当选，其当选即被视为黑天鹅，产生波动。由此，估计今周联储局纵维持息率不变，但美股回升动力有限，受制于50天綫（18437），波动则提防反覆考验200天綫（17576）。附表所示，11月总统大选前的几个关键期，候选人辩论对民调可能产生一定影响，令美股波动，值得留意。

近周本港人民币隔夜拆息异常高企，市传人行发动离岸人民币保衞战，正如前市场揣测人民币将于10月加入特别提款权（SDR），加上9月至10月两个长假期（中秋节及十一国庆），人行或忧心外围会有狙击手兴波作浪，提前作出保衞，先声夺人！最新据李克强总理在纽约与美国总统奥巴马会面时称，人民币滙率将在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币没有持续贬值的基础，大派定心丸。看来，10月国庆长假期后，离岸人民币息率将逐步回复正常波动范围。

早前举行G20，会后释出再过宽的货币政策刺激力有限，财政政策给力才有为。之后，中国明显首先呼应，增加财政支出，推动PPP，而财政给力，税改也是重要一环。

给定财赤水平，财策可选择减税或增加财政支出。中金公司剖析，相对于增加财政支出，减税是更好的财策选择。因为进行基建投资对于拉动短期总需求见效快，但也推动了债务扩张，且持续大规模的基建投资也面临投资回报率下降。相反，减税一方面可激发私人部门需求，另方面也有利于降杠杆。回顾之前，营改增的税改正发挥作用。今年5月1日，营改增试点扩至所有行业，据财政部门估计全年将减税5,000亿元人民币。4月、5月，税收清缴和提前缴税令营业税增速加快，但6月之后营业税大降，营业税和增值税总额出现负增长，营改增的减税效果开始显现（见图1）。营改增虽是降低企业部门税负，但因为间接税可以转嫁，所以也会降低居民部门税负。更重要是，营改增减轻了服务业重复征税的问题，有利于服务业分工和发展。

此外，去年10月起，中国对1.6升及以下小排量乘用车购置税实行减半征收。1.6升及以下乘用车销量约占内地汽车销量60%，2015年车辆购置税2,793亿元人民币，估计该措施一年减税700亿元人民币。税收优惠刺激了汽车需求，去年10月以来1.6升及以下乘用车累计按年增长18.8%，比之前12个月提升了10多个百分点。

既然减税有效，中金认为未来消费税和个人所得税，也存在改革空间。目前中国的消费税覆盖14类商品，其中烟、酒、成品油和汽车贡献了99%的国内消费税。去年进口化粧品200亿元人民币，估计缴纳了数亿元人民币进口消费税。减免化粧品消费税有利于消费者，推动个人所得税改革，则有利于改善收入分配，促进消费。

总括而言，相信11月底＂深港通＂开通前，港股仍会有北水支持，若美股今周续波动而大滑落，拖累港股，就有机会捡平货，美股会否大波动，还是未知数。

收集个别中小型股，还是审慎分析基本面以及未来催化股价上涨的消息。上周以来，笔者曾提及的水务股中国水务（00855）、中国联塑（02128）等的PE不算太高，具上升潜力，基本面稳。（完）

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