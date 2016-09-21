《路透晚报》--9月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：无论谁当选美国总统，中美关系都将健康发展--中国总理

中国总理李克强在纽约一经济论坛上表示，无论谁赢得11月的总统大选，中美关系都将继续向积极的方向发展。他还承诺，中国不会引导人民币贬值以促进出口；中国经济今年将继续增长势头。 李克强并称，中国将很快放开对美国带骨牛肉的进口。

--中国政策：设立智能硬件产业引导及投资基金，支持企业上市融资--工信部

中国工业和信息化部和国家发改委称，将利用专项建设基金等渠道支持智能硬件产业发展，探索设立智能硬件产业引导及投资基金，引导社会资本多种渠道投资智能硬件产业，支持符合条件的智能硬件企业上市融资。

--中国经济：发改委批复贵阳龙洞堡机场扩建等三项目，总投资约229亿元

中国国家发改委称，批复贵阳龙洞堡机场三期扩建工程、广西梧州机场迁建以及新建重庆武隆机场项目等三项工程，总投资约229亿元人民币。

【金融】

--台湾金融：兆丰案中财政部及金管会是否有疏失由行政院决定--财长

台湾财政部长许虞哲表示，针对兆丰金旗下纽约分行遭重罚一案的究责，金管会负责金融监理部分，财政部则主要在公股管理；财政部或金管会是否有监督不周的疏失，则由行政院决定。

--香港新股：中国邮储银行以招股价区间低端定价，集资74亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行香港首次公开发售（IPO）以招股价区间低端的每股4.76港元定价，集资576.27亿港元（74亿美元）。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,000亿逆回购净投放1,200亿，存量逾1.2万亿

中国央行公开市场今日共进行2,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，28天期800亿元。据此计算，单日净投放1,200亿元。今日操作过后，央行公开市场累计未到期逆回购规模已攀升至1.21万亿元，为2月底以来存量新高。

--中国货币市场：供给有限资金面继续吃紧，跨国庆长期限需求升温

中国银行间市场早盘资金面继续吃紧，短期品种仍供小于需，而长端随着跨十一国庆长假需求升温，资金成本也有上行。

--中国债市动态：资金难缓现券收益率及IRS上行，FED决议前谨慎情绪浓

中国银行间债市早盘现券收益率及IRS（利率互换）上行，IRS升幅更为明显，此外国债期货也走势偏弱。美联储（FED）明日凌晨将公布最新议息决议，市场谨慎情绪趋浓，加之资金面紧张一直难以缓和，债市抛盘亦稍显加重。

--新债招标：中国三年续发国债收益率2.3712%，七年2.7286%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三年期续发国债，加权中标收益率2.3712%，稍低于此前2.40%的预测均值；同时招标的七年期续发国债，加权中标收益率2.7286%，符合此前市场预测均值2.73%。

--中国货币市场：365家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模89,167亿

中国新疆伊犁农商行、江苏响水农商行和江苏海门农商行最新公布今年同业存单发行计划，至此，不包括上海自贸区同业存单，已有365家银行公布发行计划，累计规模89,167亿元人民币。

【外汇】

--离岸人民币：中国央行授权中国银行纽约分行担任美国人民币业务清算行

中国人民银行网站刊登新闻稿称，根据《中国人民银行与美国联邦储备委员会合作备忘录》相关内容，人行决定授权中国银行纽约分行担任美国人民币业务清算行。

--中国汇市：人民币盘整微收跌，自营求避险平仓以待美联储决议

人民币兑美元即期微收跌，整体波动区间极为狭窄，中间价则根据规则回落调整逾140点。交易员称，日本央行决议对人民币影响不大，而美联储议息决议亦公布在即，在风险释放前多家自营盘选择减少头寸，短期料延续窄幅整理。

--中国外汇：约旦央行等四家境外央行类机构进入中国银行间外汇市场

中国外汇交易中心称，四家境外央行类机构进入中国银行间外汇市场，包括约旦中央银行、巴基斯坦国家银行、阿拉伯货币基金组织和伊拉克中央银行。这四家机构均于今日获批成为中国银行间外汇市场会员，但各家可参与交易的权限有所不同。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.48

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.16%至94.48；SDR篮子指数微跌至95.34，BIS篮子指数微跌至95.17。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升，美联储公布议息会议结果前市场仍谨慎

中国股市沪综指微幅收升。分析师指出，今日股指继续窄幅震荡，盘中热点分散，量能仍然不足，钢铁板块受武钢宝钢合并消息提振有一定涨幅。今夜美联储将召开议息会议，结果公布前，市场氛围偏谨慎。

--中国国企：东北特钢破产重整方案料9月底出炉，此前多笔债券违约--报载

21世纪经济报道报导，辽宁省政府已决定对东北特钢实施破产重整，方案预计9月底面世。该公司此前有多笔在银行间市场发行的债券违约。

--中国企业：乐视超级汽车完成首轮10.8亿美元融资，英大资本等参与投资

中国乐视控股旗下乐视超级汽车近日已完成首轮10.8亿美元的融资，核心投资人包括国家电网旗下英大资本和深圳市政府投资平台深创投，这是全球智能电动汽车产业首轮融资最高纪录。

--港股业绩：新世界发展15/16年度基本溢利增43%，香港物业销售未达标

香港主要地产商--新世界发展宣布，2015/16年度基本溢利同比上升43%，但期内集团在港的应占物业合同销售额大减，未达原来设订的目标。

--香港个股：恒隆地产为沈阳办公楼项目引进希尔顿旗下五星级酒店

业务重心在中国发展商业物业的恒隆地产宣布，旗下位于沈阳的市府恒隆广场办公楼，将引进希尔顿旗下的五星级酒店康莱德（Conrad）进驻，预计2019年上半年开幕。 (完) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)