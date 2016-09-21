港报财经评论：议息后海阔天空，下月转炒深港通--信报9月21日

议息后海阔天空，下月转炒深港通/ 习广思

美日议息前夕，环球股市十分老定，恒指昨天只微跌19点。市场已预期美国联储局按兵不动，但主席耶伦在随后记者会上的调子可能会较鹰。日本央行行长黑田东彦则于今天下午2时30分开记者会，相信对港股即市影响较大，变数也较多。

港交所（00388）行政总裁李小加昨天对媒体表示，本月底＂深港通＂会安排技术测试。市场按＂沪港通＂当年的日程推算，＂深港通＂推出日期可能是11月中。静市中没有什么炒卖主题，港交所与一众AH差价股又成为短炒对象。只要美日两大央行的议息结果没有太多意外，至11月中＂深港通＂推出前，港股的炒卖气氛仍会炽热。

日本央行的QQE（定量定质货币宽松政策）效果可说是一败涂地，以通胀率2%目标为衡量指标，经过实施4年的量宽，加上今年初推出负利率政策，但不论是整体通胀率还是扣除能源及食品价格后的通胀率，都远未达目标，最新数字分别为-0.4%及0.3%，虽然部分是受期间日本推出销售税拖累，但黑田东彦不断推迟完成通胀目标的日期，现时通胀目标还是遥遥无期，政治上早应切腹以谢国民。

黑田东彦在今日的议息会，将需尽出浑身解数，既已洗湿个头，惟有顶硬上，必无其他选择，而他的招数也没有太多选择，一是进一步减息以刺激经济及通胀，二是调整买债的内容，多买短债，减少买长债，令国债孳息曲线走斜，长短债息差扩阔，使银行盈利不用那么凄凉，保险及退休基金有点息收。其实招数都系咁上下，最紧要睇市场受唔受落，若日圆能回落，则万事大吉。

展望未来6至12个月的投资环境，本栏预期环球债息照正路应该开始回升。金融海啸后的七八年， 都是货币政策主导支撑着疲弱的经济复苏，印银纸的结果是全球1%的富贵一族最受惠，皆因他们拥有资产，不论股楼债在水汪汪的环境都大涨。不过，打工仔的人工则一壳眼泪，完全跟不上，平民百姓的不满日深，在政治上的反映就是民粹政客声势日隆，这现象在欧美已甚明显，政治力量将担起重新分配社会资源的角色，财政政策转趋积极似是无可避免，政策上倾斜一般民众，以平息民愤。在这种情况下，通胀回升的机会增加，美国多个州份近一年调高最低工资，这已是先兆。

另一个令环球债息上升的原因是物料价格回升。中国的供给侧改革开始对物料价格发挥作用，煤炭、钢材、水泥等价格均已逐步回升，中国的生产价格指数跌幅逐步收窄已反映此趋势；石油出口国组织及非油组产油国近期眉来眼去，不断放风会限产，为油价建立了一个底部，油价就算不是大升，但基数效应也会令明年的通胀压力上升。

影响美国长期国债债息上扬的因素，除了是货币政策及通胀预期外，还有海外央行开始减持美国债，中国及沙地阿拉伯便是明显例子，沙地的油元收入因油价大跌而大减，美元收入减少，回流美国债市大减；中国在出口放缓，资金外流下及资产多元化下，人民银行所持美债金额亦不断下降。美债另一个买家日本企业，近期在日圆升值预期升温下，美元兑日圆的掉期成本急涨，日本投资者计入货币对冲成本后，买美债套息已无乜肉食，这也令美债少了一个大买家。

在货币政策近尾声，财政政策将接力下，明年都系少沾手国债为妙。国债不升，债息上扬，能否有利股市呢？这个可能性存在，但对各板块的影响不同，银行与保险公司在债息回升下会受惠，杠杆式投资则要较小心了，房地产会是其一。（完）

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