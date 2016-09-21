港报社评：横洲事态应对失措，特区高层各说各话--明报9月21日

今日下午，行政长官梁振英率同一司两局等官员召开记者会，交代横洲公屋计划。这次罕有记者会，设若尽释质疑，使争议画上句号，并推动横洲计划进一步明确发展，固然最理想；设若当局仍然吞吞吐吐，未能做到全面可信，则事态将继续困扰政府和市民，对社会绝无好处。横洲计划事态发酵和发展了一个多星期，当局应对失措，并暴露特区最高层之间的不协调，有点匪夷所思，乱象折射出来的问题值得深思。

横洲计划原来规划兴建1.7万个公屋单位，即使基于种种原因，以＂先易后难＂方式处理，第一期先兴建4000个单位，待处理好＂棕地＂的停车场、露天仓储、环保回收等设施，再兴建其余1.3万个单位，事情或许有点复杂。不过，作出分阶段发展的决定，按已知情况看不到有什么难言之隐，即使向乡事中人和区议员＂摸底＂，此乃处理新界土地事宜的惯常做法，也看不到有什么不可告人之处。然则，官员和梁振英再三解释，为何仍然未能消除质疑？只能说当局应对差劲。

事态发展到前日，随着梁振英表示就体制而言，横洲计划涉及政务司长林郑月娥、财政司长曾俊华负责的工作范围，惹来两人发表声明，反驳或纠正梁振英的说法，与计划触发的争议和质疑划清界线。梁振英、林郑月娥和曾俊华是特区最高层官员，他们之间竟然各说各话，按常理难以想像。

历来政府处理或应对争议议题，都奉行＂line to take＂，简称＂LTT＂，即是对外统一口径，让公衆接收同一信息，了解政府的解释和立场。梁振英前日所说，随着林郑月娥和曾俊华的反应，显示并非政府就横洲计划的＂LTT＂，而是梁振英的说法；然则，他就事态进一步解释，有关内容为何未事先在内部通报，让大家统一口径，反而成为他的自说自话，究竟政府内部如何协作？当市民看到特区第二、第三把手分别与第一把手划清界线，相信都会瞠目结舌。因此，当昨日梁振英答记者提问时，仍然说＂我们上下一心＂，只是对照3人各说各话，两种不同情景，那是怎样的情况，市民自有判断和领会。

今次横洲计划争议，梁振英在早期已经出来＂解画＂，只是随着更多情况披露出来，他的说法出现有理说不清效果，不仅未释疑，反而增添疑虑。在这样的情况下，梁振英把林郑月娥和曾俊华拉进来，除非两人有不可推卸的责任，否则在官场很难会有人愿意分担或背黑锅。林郑月娥和曾俊华与横洲计划争议切割，特别是曾俊华表明没有参加梁振英主持的小组会议，横洲计划分期发展也不是他领导下的土地供应督导委员会的决定；两人的表达和反映与梁振英的互动，若放在特首选举框架审视，呈现的是另一个场景。

下任特首选举明年3月底投票，距今约7个月，有兴趣参选者，近期就要明确表态。梁振英寻求连任的意向，多年来未见转变；一直以来，曾俊华被认为是热门参选人，近期他的一些举措，亦已显露企图心；至于林郑月娥，虽然她说过担任政务司长之后就回家，把余下时间留给家人，可是认为她会参选的猜测，一直盘缠不去。基于时间紧迫，3人会否参选，近期将明朗化；对于有意竞逐特首大位的人，此际当然不想与负面新闻连系起来。今次特区最高层3人的乱象，无证据证明与特首选举有关连，不过，事态反映明年特首选举对政府运作可能产生的影响，不容忽视。

从横洲计划事态发展看来，设若参选特首离不开梁振英、林郑月娥和曾俊华3人，他们一旦表明意向之后，应该有人要辞任现职。因为竞选期间若发生不利于政府的事态，而参选人留任现职，届时若有人利用事态互动攻讦，则不仅关乎政治伦理，也危及公衆利益；高层官员为选举而内斗，必然损害管治质素，对市民不公平。至于届时司长若要辞职参选，职位悬空对管治和施政会有什么影响等，都是问题，须适当应对。因此，时间不多了，特首选举应及早进入日程，使市民知道未来约半年，本港将在怎样的情况下运作。（完）

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