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货币新闻 | 2016年 9月 21日 星期三 10:07 BJT

芝加哥期市：大豆小幅走软，从接近一个月高点的水平回落

以下是0135GMT报价：
    
      合约               价格    变动   涨跌%   两日    30日  RSI
                                               涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            403.25  -2.75  -0.68%  +0.00%  416.96  68
    CBOT玉米            339.25  -1.25  -0.37%  +0.67%  333.11  72
    CBOT大豆            986.75  -3.00  -0.30%  +2.15%  977.93  56
    CBOT稻米              9.82 -$0.07  -0.76%  +0.05%   $9.82  64
    美国原油             44.85  $0.80  +1.82%  +3.58%  $45.51  55
    汇率 
    欧元/美元           $1.115 -$0.002 -0.21%  -0.03%    
    美元/澳元           0.7548   0.002 +0.20%  +0.80%    

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/张若琪 审校 戴素萍)

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