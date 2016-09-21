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亚洲 | 2016年 9月 21日 星期三 10:21 BJT

日本股市：日经指数在央行会议结果出炉前下跌，银行和保险类股走低

银行及保险股下跌，三菱日联金融集团(MUFG) 跌1.2%，瑞穗金融集团 跌0.7%，第一生命保险 跌2.1%。

“过去开政策会议时，投资人曾预期会有一些宽松措施出台。但这次，他们认为没消息就是好消息。”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi说。“市场极为审慎，聚焦日本央行是否进一步调降负利率，人们不希望看到任何与此相关的新闻。”

另一方面，房地产股表现优异，三井不动产 上涨1.4%，住友不动产 上涨1.0%。

出口股则涨跌不一，丰田汽车 跌0.4%，本田汽车 涨0.6%，Panasonic Corp 跌0.3%。

东证股价指数 跌0.5%至1,310.75点，JPX-日经400指数 亦跌0.5%至11,757.04点。(完)

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