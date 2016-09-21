日本股市：日经指数在央行会议结果出炉前下跌，银行和保险类股走低

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
银行及保险股下跌，三菱日联金融集团(MUFG) 跌1.2%，瑞穗金融集团 跌0.7%，第一生命保险 跌2.1%。
“过去开政策会议时，投资人曾预期会有一些宽松措施出台。但这次，他们认为没消息就是好消息。”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi说。“市场极为审慎，聚焦日本央行是否进一步调降负利率，人们不希望看到任何与此相关的新闻。”
另一方面，房地产股表现优异，三井不动产 上涨1.4%，住友不动产 上涨1.0%。
出口股则涨跌不一，丰田汽车 跌0.4%，本田汽车 涨0.6%，Panasonic Corp 跌0.3%。
东证股价指数 跌0.5%至1,310.75点，JPX-日经400指数 亦跌0.5%至11,757.04点。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。