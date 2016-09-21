韩国金融市场：韩元微升但韩股持稳，关注日本央行政策会议结果

“日圆兑美元通常会在日本央行会议后上涨，这也支撑了韩元。所以
市场参与者在日本央行公布政策决议前迅速卖出美元，”NH Futures的外
汇分析师Park Sung-woo表示。
韩国股市小涨，综合股价指数(KOSPI) 上扬0.1%至2,027.41点
。
接近中午时，海外投资者卖超290亿韩元韩股。
12月三年期公债期货 上涨0.05点至110.74。
0155GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,115.8 1,120.6
日圆/韩元 10.9670/48 10.9721
韩国公债期货 * 110.74 110.69
韩国综合股价指数 2,027.41 2,025.71
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(翻译 李爽/张荻；审校 杜明霞/戴素萍)