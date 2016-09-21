中国经济：发改委批复贵阳龙洞堡机场扩建等三项目，总投资约229亿元

路透北京9月21日 - 中国国家发改委周三称，批复贵阳龙洞堡机场三期扩建工程、广西梧州机场迁建以及新建重庆武隆机场项目等三项工程，总投资约229亿元人民币。

这三个批复项目中，贵阳龙洞堡机场三期扩建工程总投资195.85亿元。机场工程投资188.46亿元，资本金占总投资的50%，其中国家安排中央预算内投资15亿元、民航发展基金33.59亿元；其余资金由贵州省和贵阳市财政性资金、贵州省机场集团有限公司承担。资本金以外投资由贵州省机场集团有限公司利用银行贷款解决。

另外，空管工程投资6亿元，由民航局安排民航发展基金解决；供油工程投资1.39亿元，资本金占总投资的35%，由中国航空油料集团公司安排自有资金投入，资本金以外投资由该公司利用银行贷款解决。

广西梧州机场迁建工程总投资约16.82亿元，其中，国家发改委安排中央预算内投资2.43亿元，民航局安排民航发展基金4.86亿元，广西安排财政性资金2.94亿元，其余6.59亿元由梧州市用原梧州长洲岛机场土地出让资金和财政性资金解决。

发改委还批复了新建重庆武隆民用机场项目，其总投资16.79亿元，其中国家发改委安排中央预算内投资3.22亿元，民航局安排民航发展基金5.56亿元，其余投资由重庆市政府安排财政性资金解决。

另外，发改委还批复调整民航科学技术研究院航空安全实验基地工程投资，调整后项目总投资6.46亿元，较原可行性研究报告的批复增加0.71亿元，所需资金由民航局安排民航发展基金解决。（完）

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