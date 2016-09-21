中国货币市场：供给有限资金面继续吃紧，跨国庆长期限需求升温

路透上海9月21日 - 中国银行间市场周三早盘资金面继续吃紧，短期品种仍供小于需，而长端随着跨十一国庆长假需求升温，资金成本也有上行。

交易员称，尽管央行公开市场持续大额净投放，但市场供给改善似乎有限，作为传统融出主力的大行亦收缩出资规模，机构平头寸难度不见减少，季末流动性预期仍然不佳。

华南一银行交易员表示，“七天以内都没什么出的，大行出的不多，也不知道是什么原因。公开市场已经净投放好一段时间了也没什么效果，十一之前资金肯定是松不下来了，最多是回到偏中性的状态。”

“没好转啊，钱少钱贵，长期的资金越来越贵，”上海一保险资管机构交易员称，早间问到一个月期限的融出价格都高达3.5%以上，甚至3.8%也能出掉。考虑到基金、券商等在十一国庆长假期间实际放假长达九天，不少机构都在借21天、一个月期限。

银行间质押式回购一个月期 最新加权平均利率在3.0882%，为逾五个半月来新高，上日为3.0247%。

中国央行公开市场周三共进行2,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，28天期800亿元，中标利率持平于2.25%和2.55%，单日净投放1,200亿元。今日操作过后，央行公开市场累计未到期逆回购规模已攀升至1.21万亿元，为2月底以来存量新高。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1665 2.2022 -3.57

七天 2.4889 2.4400 +4.89

14天 2.5995 2.6858 -8.63 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8050 2.8750 +93.00

七天 3.6200 2.9650 +65.50

14天 4.4400 4.3800 +6.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2000 2.2000 0.00

七天 2.7400 2.7000 +4.00

14天 3.0000 2.8500 +15.00 Shibor 其中:隔夜 2.1670 2.1590 +0.80

七天 2.4050 2.4000 +0.50

三个月 2.8009 2.7990 +0.19