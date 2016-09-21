中国汇市：人民币早盘窄幅整理，美日央行利率决议前市场无意选择方向

* 人民币早盘微跌，波幅极为狭窄

* 大行续向市场提供美元流动性

* 离岸人民币流动性基本恢复正常

* 美日央行利率决议前市场无意选择方向

路透上海9月21日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微跌，整体波动区间极为狭窄，中间价则根据规则回落调整逾140点。交易员称，日本央行料进一步放宽政策，而美联储议息决议亦公布在即，在风险释放前自营盘并无意做方向选择，短期料延续窄幅整理。

他们并指出，由于客盘仍有购汇需求，大行继续向市场提供美元流动性；离岸人民币流动性今日基本恢复正常，但也不应过分乐观，毕竟临近月底随后紧接着国庆长假，离岸人民币利率仍可能出现较大波动。

“马上就出日本央行决议了，现在在跳来跳去，让别人抓一把，就尴尬了，所以（汇价）不动是正常的。”一外资行交易员称。

北京时间11:35，人民币兑美元 即期报6.6719元,上日收报6.6711元，夜盘终报6.6715元。今日人民币兑美元中间价 报6.6738元，上日中间价为6.6595元。人民币兑美元即期成交额 为127.58亿美元，上日半日为111.48亿美元。

离岸人民币流动性周三基本恢复正常，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周三报3.8700%，昨日为12.13533%，一周期资金拆放利率 也从周二的7.98367%继续下跌至4.3265%；离岸隔夜人民币掉期隐含利率 回到2%附近，最新报2.182%。

全球汇市方面，美元及日圆周三窄幅波动，美日央行今日政策会议结果存在的不确定性限制了走势。

日本央行周三可能把负利率作为货币政策的首要重点，加剧了市场的如下担忧，即政策焦点从量化宽松之上的转移揭示出全球央行政策火力正在减弱。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.851元, 上日尾盘为6.856元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.679元, 上一交易日尾盘报6.6823元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6711，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4412、6.573和8.6606。