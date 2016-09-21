中国债市动态：资金难缓现券收益率及IRS上行，FED决议前谨慎情绪浓

路透上海9月21日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS（利率互换）上行，IRS升幅更为明显，此外国债期货也走势偏弱。美联储（FED）明日凌晨将公布最新议息决议，市场谨慎情绪趋浓，加之资金面紧张一直难以缓和，债市抛盘亦稍显加重。

交易员并指出，周初现券无视资金紧绷而收益率回落，很大原因是受新债受捧带动；但在基本面和消息面没有进一步推动因素的情况下，这波强势显得底气不足，短期料市场重回震荡局面，待后续影响因素明朗。

“（收益率）稍微上一点，资金太紧张，有些机构出来卖一些，”华东一银行交易员表示。

她谈到，美联储利率决议发布在即，机构观望心态明显加剧，即使这次如市场预期般不升息，但也很有可能会发表一些鹰派的言论，因此市场还是有些担心的。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月20-21日举行政策会议，美联储主席叶伦将在周三举行新闻发布会。

上海一银行交易员则表示，流动性偏紧的情况下前两日现券反而逆势走强，令人有些看不懂。如果要找原因，也只能解释为一级市场的带动作用，因为临近四季度，年内新债供给将逐步减少，而配置需求还未明显减弱，因此新债热度不减。

不过他并指出，仅靠新债拉动二级市场显然持续性有限，若无更多增量利好，现券难有进一步走强动力。

一级市场方面，财政部上午招标的三年期续发国债，加权中标收益率2.3712%，稍低于此前2.40%的预测均值；同时招标的七年期续发国债，加权中标收益率2.7286%，与此前市场预测均值2.73%相符。

央行公开市场今日共进行2,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，28天期800亿元。据此计算，单日净投放1,200亿元。

剩余期限近10年的国债160017券最新报价为 为2.77%/2.7525%，上日尾盘为2.75%/2.74%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1520%/3.1475%，上日尾盘为3.1425%/3.14%。