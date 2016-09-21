台湾货币市场：短率稳中透坚，大型银行为补积数反手调钱

* 资金紧俏未见明显纾缓，短率稳中透坚

* 大型银行未提供跨月资金

* 短票利率向上

* 债券附买回利率大致持稳

记者 高洁如

路透台北9月21日 - 台湾银行间拆款利率周三稳中透坚。资金调度人士指出，市场资金并不充裕，不但以往供给跨月的大型银行不做跨月拆出，还有部分大银行反手进市场借钱，也是造成市场资金紧俏的原因。

交易员表示，今日大型银行为补积数还进场拿钱，虽然上日的全体银行准备数字还是很高，但可能分配得并不平均，使资金调度并不够顺畅；一位央行官员则称，央行会根据市场情况，调整每日的隔夜资金的冲销操作。

〞有钱的人就狮子大开口了，明天自保票有人开0.36%了，〞一位大票券商交易员说。

但也有小型商银交易人士认为，外商银行到期仍可续拆出，新钱难找，不过可能不会一直持紧到下周，应会有所纾缓。他们预估，大型银行仍有进场提供资金的可能。

〞少了二家(大银行)差很多，〞一位小商银交易人士说。

本地时间 15:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.431 31.367 台湾加权股价指数<.TWII 9,228.50 9,161.58 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.183% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.182-0.200% 0.182-0.200%

--一周拆款利率区间 0.182-0.320% 0.182-0.320%

--两周拆款利率区间 0.185-0.360% 0.260-0.340%

**短票利率再向上**

短票方面，交易员表示，今日市场还是相当紧俏，票券商拆款、短票都借，也不能再挑月内或跨月与否的短票。资金情势偏向紧张，短票利率也同步向上，调平缺口的时间耗费较久。

〞我们缺口大一点，本来就要调比较久，〞一位大型票券商交易员称。

有二家票券商交易员表示，有票券商向央行〞哭穷〞，不过央行倒也没明显放钱。今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.33-0.35%，上日在0.32-0.34%。

据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率0.328%，区间在0.260-0.350%，成交金额为201.9亿台币；前日加权平均利率0.338%，区间在0.275-0.35%，成交金额为95.02亿台币。

今日到期3,974亿台币央行定存单，发行金额待稍晚央行公布。本周余日央行定存单到期情况为：周四3,227亿、周五1,620亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为780亿台币，累计超额准备6,129亿台币、加计前期1%的超额准备为6,698亿台币。

**债券RP市场平稳**

债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，投信和寿险资金有进有出，分配不均。不过市场钱多的机构也不算多，资金相对平稳。

他们并称，本周还是有一些公司债将交割，且下周也是季底的最后一周，因此操作上将特别小心谨慎。

〞下周会小心一点，等风头过了再看看。10月初应该会稳一点了。〞一位证券商交易员说。

今日有7亿人民币的中美洲经济合作银行债券交割。本周余日市场的交割因素有：周四(22日)玉山金9亿台币金融债、周五(23日)华南银次顺金融债18亿台币。国际债券方面，VERIZON周四要交割20.59亿美元公司债。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致平稳。短天期公债RP利率主要区间0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%；公司债附买回利率主要成交在0.35-0.36%，大致同于上日。