《汇市简讯》欧元/美元释出偏空信号，交易员等待美联储政策决议

标题新闻：标准普尔确认荷兰“AAA/A-1+”评等及展望为稳定，预计未来两年经济继续成长
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0620GMT
* 欧元/美元跌破200日移动均线和日线图云区底部： reut.rs/2cIMv8r
* 要看收盘点位才能确认是否为看跌信号(纽约收盘价和美联储政策决议公布后的价格)
* 美国公债收益率(殖利率)上涨，美国10年期公债和德国10年期公债收益率之差为171个基点(2016年高点为172)： reut.rs/2cIMhOn
* 市场似乎押注，美联储即便不升息，也会持鹰派立场
* 欧元/美元走势反映出这样的假设：美联储会收紧政策，美元将走高
* 人民币兑一篮子货币上涨： reut.rs/2cIMIsm (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 龚芳)
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