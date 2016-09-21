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债券 | 2016年 9月 21日 星期三 14:41 BJT

《汇市简讯》欧元/美元释出偏空信号，交易员等待美联储政策决议

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* 欧元/美元跌破200日移动均线和日线图云区底部： reut.rs/2cIMv8r

* 要看收盘点位才能确认是否为看跌信号(纽约收盘价和美联储政策决议公布后的价格)

* 美国公债收益率(殖利率)上涨，美国10年期公债和德国10年期公债收益率之差为171个基点(2016年高点为172)： reut.rs/2cIMhOn

* 市场似乎押注，美联储即便不升息，也会持鹰派立场

* 欧元/美元走势反映出这样的假设：美联储会收紧政策，美元将走高

* 人民币兑一篮子货币上涨： reut.rs/2cIMIsm (完)

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