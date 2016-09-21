重发-日本股市：银行类股引领日经指数收扬1.9%，因日本央行大幅调整政策

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路透东京9月21日 - 日本股市周三涨近2%，此前日本央行大幅调整货币政策，潜在缓解了银行和保险业者的压力。

投资者还希望，日本央行修改计划后，将买入更多种类的上市交易基金(ETF)。

日经指数 收盘上扬1.9%至16,807.62点，创8月29日以来最大单日百分比涨幅。

日本央行周三大幅调整货币政策框架，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中，并再次承诺将尽快达到2%的通胀率目标。

在周三结束的两日利率审议会议上，日本央行决定维持利率在负0.1%不变，该利率适用于金融机构存放在央行的部分超额准备金。

这两个举措料将有助于金融机构，因为没有增加短期负利率的负担。此外，也可能改善持有长债的收入。

三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“日本央行维持0.1%负利率的决定，给人的印象是日本央行全面考虑了银行的业务。”

日本央行还称或将使其上市交易基金(ETF)的购买多样化，将配置2.7万亿日圆(263.3亿美元)，并将与日本东证股价指数(TOPIX) 挂钩。银行股在东证指数市值中占了一大部分。

“市场猜测日本央行会购买东证指数相关ETF已有一段时间。现在日本央行宣布了，意味着央行理解了市场的担忧，也就是担心央行购买日经指数相关ETF扭曲了某些个股的估值和流动性，”藤户则弘说道。

“总体而言，结果对于股市是正面的。”

日本保险类股指数 涨5.5%，银行类股指数 涨6.9%，为表现居前板块。

三菱日联金融集团(MUFG) 一度跳涨7.5%至两周高位，瑞穗金融集团 最高上涨7%。

日本第一生命保险 盘中跳涨10.1%至八个月高位。

丰田汽车 涨3.2%，Panasonic6752.T>涨3.3%。本田汽车 涨4%。