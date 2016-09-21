更正-国际油市：油价涨逾1%，受美国原油库存下降及挪威油服工人罢工支撑

(更正：因英文原文有误，内文第一段改为....挪威油服工人罢工“可能影响产出”，非“影响产出”)

路透新加坡9月21日 - 油价周三跳涨逾1%，因有报告显示美国原油库存下降，且挪威油服工人罢工可能影响产出。

交易商称，日本进口数据强劲亦支撑油价。

0644GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI) 大涨1.93%或0.85美元，至每桶44.90美元。10月合约周二到期时报43.44美元，近月合约目前转为11月合约。

交易员称，影响WTI价格的主要原因是美国石油协会(API)公布，截至9月16日当周，美国原油库存减少750万桶，至5.072亿桶，为连续第三周下降。

美国能源资料协会(EIA)的官方库存数据定于周三稍晚发布。交易员称，他们还在翘首以待美国联邦公开市场委员会(FOMC)的会议结果。

“对于石油交易商而言，周三已成为‘重大星期三’不仅有FOMC政策结果发布，而且EIA原油库存数据也将出炉...如果(EIA)和API等数据一样出现意外下降，而且FOMC决定不升息，经历过数周艰难境况的石油多头可能有理由欢呼了，”新加坡经纪商Oanda称。

布兰特原油期货 报每桶46.53美元，较前一交易日结算价涨0.65美元或1.42%，受到挪威油服工人罢工事件提振。

交易员称，布兰特油价还受到日本强劲的进口所支撑。

日本财务省周三公布，日本8月原油进口较上年同期增加0.5%，当月进口量为338万桶/日。

不过，整体而言石油市场依然供大于求，因全球石油出口国产量接近纪录高位。(完)

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