版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 15:21 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.30附近料有新卖单环伺

0657GMT -

* 1.30附近的卖单在亚洲时段限制英镑/美元涨势，盘中高点为1.3005

* 在跌向周二所及五周低点1.2947途中，1.30下方的停止单被触发

* 亚洲时段重新测试1.2947，预计1.30附近有新的卖单

* 1.3000约为两日低点(9月16/19日)

* 周二跌破1.30的走势，主要受英国退欧相关风险影响

* 英国央行货币政策委员会(MPC)新任委员桑德斯接受金融时报采访，称英国经济放缓的程度可能要小于多数经济学家预测

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 艾茂林; 审校 龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐