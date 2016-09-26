主要国家经济指标预测--9月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月26日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 106.4 106.2 现况指数 113.0 112.8 预期指数 100.2 100.1 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- +0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.8% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月 -- 37.662 0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 7月初值 -- 顺差34.6 1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 60 65.4 新屋销售(较前月) -8.8% +12.4% 1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数 9月 -- 负6.2 9月26-29日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月23日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 8月 -- 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 50.3 -- 0646 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.1% 持平 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 49.5 48.4 服务业PMI 54.1 52.0 综合PMI 53.3 51.4 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 54.3 53.1 服务业PMI 50.6 52.1 综合PMI 52.7 53.4 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.6 51.5 服务业PMI 52.1 52.8 综合PMI 52.6 52.8 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.2% +0.1% (较上年同期) +1.1% +1.4% 央行核心CPI(较前月) 持平 +0.2% (较上年同期) +1.8% +2.0% 1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -0.1% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.1% +0.5% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.4 51.9 9月25日(日) 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 8月 逆差12.65 逆差7.655 年度贸易收支 截至8月的一年 逆差31 逆差27 进口 8月 46.5 43.1 出口 33.9 35.7 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖/白云/侯雪苹；审校 张明钧)