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市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 16:16 BJT

欧洲汇市：英镑跌至五周低位，受退欧相关担忧及不确定性拖累

英国星期日电讯报周末报导称，执政的保守党资深成员支持进行一个游说所谓“硬退欧”的新团体，并劝说英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)退出欧盟单一市场。

英镑兑美元早盘跌至8月16日以来最低位1.2946美元，稍后微幅反弹，0735GMT报在1.2980美元左右。英镑当日跌0.1%，较两周多前触及的高位跌逾3%。

今日稍后英镑走势可能将出现波动，因美联储将宣布最新政策决定。

英镑兑欧元 持平于0.85895英镑，接近前一交易日触及的四周低位0.8631英镑。

法国巴黎银行分析师写道，“我们仍普遍看空英镑。”(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/于春红; 审校 李春喜/龚芳)

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