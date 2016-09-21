欧洲汇市：英镑跌至五周低位，受退欧相关担忧及不确定性拖累

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
英国星期日电讯报周末报导称，执政的保守党资深成员支持进行一个游说所谓“硬退欧”的新团体，并劝说英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)退出欧盟单一市场。
英镑兑美元早盘跌至8月16日以来最低位1.2946美元，稍后微幅反弹，0735GMT报在1.2980美元左右。英镑当日跌0.1%，较两周多前触及的高位跌逾3%。
今日稍后英镑走势可能将出现波动，因美联储将宣布最新政策决定。
英镑兑欧元 持平于0.85895英镑，接近前一交易日触及的四周低位0.8631英镑。
法国巴黎银行分析师写道，“我们仍普遍看空英镑。”(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/于春红; 审校 李春喜/龚芳)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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