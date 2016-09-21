香港企业：近四成上市公司预期股东积极行动主义将会增加--调查

路透香港9月21日 - 香港特许秘书公会周三发布调查结果显示，大多数上市公司缺乏股东沟通策略，且认为只需要与机构投资者和长期股东沟通，而非所有股东，但近四成预期股东积极行动主义（shareholder activism）将会增加。

该项由中电控股 赞助的调查于今年3-4月进行，共收到超过400份来自上市公司的公司秘书和高级管理层的回覆，当中以香港公司为主，极少数为中国内地企业。

调查结果显示，58%的受访者承认其与股东的沟通需要改进，仅三分之一认为其沟通充分。

尽管受访者深信公司应更有效地与股东沟通，只有19%认为公司应与所有股东沟通，大多数（56%）认为只需要让机构投资者和长期股东参与，并认为这些投资者有主动参与公司事宜的尽责管理角色。

而39%受访者预期股东积极行动主义（shareholder activism）将会增加，33%认为不会增加，28%未有回应。

香港特许秘书公会会长谭国荣指出，“今次调查结果进一步显示上市公司需要投入时间、精力及资源以维持与股东的对话。”

调查结果并显示，行政总裁或董事会在股东沟通方面缺乏问责，很多公司（42%）向高级管理层、董事会或董事会委员会汇报股东的资料，但更多（58%）并不报告这些数据或不知道如何使用这些数据。

此外，三分之一受访者不确定谁是公司的股东，亦没有定期或例行监察其股东构成。超过一半受访者不肯定股东参与带来的益处能否抵销相关成本支出，仅四分之一认为可以，不足一成认为不可以。

香港特许秘书公会是一个独立专业团体，拥有超过5,800名会员及3,200名学员。（完）