《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月21日

标题新闻：特朗普向俄罗斯官员称开除FBI局长科米令他因调查面临的“巨大压力”缓解－纽约时报
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
9月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间16:28时，1港元=0.86011人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.97%，低于上交易日收盘的19.72%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.41 5.03 1.02 建设银行 5.17 5.98 1.01 中国银行 3.38 3.67 1.07 农业银行 3.13 3.40 1.07 招商银行 17.88 19.36 1.07 中信银行 5.94 5.34 1.29 交通银行 5.53 6.18 1.04 民生银行 9.33 8.83 1.23 中国人寿 21.58 21.35 1.18 中国平安 34.67 42.65 0.95 中国太保 29.05 29.45 1.15 中信证券 16.22 17.08 1.10 新华人寿 41.44 34.00 1.42 海通证券 15.95 13.62 1.36 华能国际 7.12 5.02 1.65 大唐发电 3.90 2.14 2.12 华电国际 5.03 3.56 1.64 中煤能源 5.59 3.99 1.63 中国神华 14.99 14.82 1.18 中国石油 7.26 5.00 1.69 兖州煤业 11.47 4.94 2.70 中国石化 4.78 5.39 1.03 上海石化 5.89 3.99 1.72 中海油服 11.96 6.19 2.25 仪征化纤 3.88 1.51 2.99 中国铝业 3.81 2.83 1.57 江西铜业 14.00 9.04 1.80 洛阳钼业 3.83 1.74 2.56 紫金矿业 3.25 2.56 1.48 马钢股份 2.84 1.88 1.76 鞍钢股份 4.80 4.17 1.34 重庆钢铁 2.52 2.42 1.21 海螺水泥 16.65 21.45 0.90 洛阳玻璃 25.61 6.30 4.73 京城机电 9.77 3.46 3.28 中联重科 4.55 2.96 1.79 金隅股份 4.22 3.00 1.64 中国国航 7.37 5.42 1.58 东方航空 6.25 3.74 1.94 南方航空 7.11 4.45 1.86 中国远洋 5.13 2.84 2.10 中海集运 4.01 1.79 2.60 中集集团 13.86 9.26 1.74 中海发展 6.49 4.36 1.73 宁沪高速 8.85 10.64 0.97 深高速 8.45 7.93 1.24 成渝高速 4.71 3.02 1.81 皖通高速 12.51 6.81 2.14 广深铁路 4.14 4.16 1.16 中国南车 9.10 7.02 1.51 中国交建 11.38 8.33 1.59 中国铁建 9.14 8.88 1.20 中国中铁 7.27 5.66 1.49 长城汽车 10.09 7.75 1.51 比亚迪 56.75 53.55 1.23 广汽集团 22.84 10.74 2.47 青岛啤酒 32.23 31.20 1.20 白云山 24.66 20.05 1.43 新华制药 12.94 5.99 2.51 海信科龙 11.58 6.79 1.98 南京熊猫 14.79 6.80 2.53 晨鸣纸业 8.80 7.55 1.36 上海医药 19.93 21.00 1.10 中兴通讯 14.80 11.80 1.46 东方电气 9.72 6.58 1.72 潍柴动力 8.99 10.68 0.98 东北电气 6.95 2.98 2.71 广船国际 27.51 12.12 2.64 昆明机床 7.88 2.99 3.06 一拖股份 10.22 4.40 2.70 北辰实业 4.21 2.70 1.81 创业环保 9.18 4.63 2.31 中国中冶 4.11 2.71 1.76 金风科技 15.75 12.82 1.43 丽珠 52.84 44.90 1.37 万科 24.62 20.10 1.42 郑煤机 5.82 3.55 1.91 大连港 2.45 1.43 1.99 山东墨龙 10.55 3.51 3.49 浙江世宝 40.60 11.18 4.22 复星医药 23.55 23.95 1.14 光大银行 3.77 3.82 1.15 东江环保 19.08 13.34 1.66 上海电气 8.42 3.85 2.54 广发证券 16.23 16.90 1.12 华泰证券 18.64 16.58 1.31 东方证券 16.29 8.19 2.31 光大证券 16.44 12.48 1.53 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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* 钯金可望录得1月底来最大单周跌幅 * 铂金和白银本周周线将录得五周来的最大升幅 路透纽约/伦敦5月19日 - 黄金周五上涨，势将创五周来最大周线涨 幅，因美国政治风波拖累美元下跌，提振黄金的避险魅力。 1847 GMT，现货金 上涨0.6%，至每盎司1,253.87美元。本周周 线上涨2%。 美国期金 收升0.06%，至1,253.60美元。 “美国政治风波拉低美元，本周人气支撑黄金，”丹麦丹斯克银行分 析师Jens Pedersen表示，他又补充说，不确定黄金的涨势会否延续至下 周。 上周美国总统特朗普开除美国联邦调查局(FBI)局长科米，由此触发 的这场政治风暴在周三达到高潮，美国司法部指派特别检察官，调查俄罗 斯和特朗普2016年美国总统竞选时的潜在关系。 美元指数 势将录得逾一年来表现最差的一周，而全球股市小升 。 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，经济近期显露出疲弱迹象，美 国联邦储备理事会(FED/
路透纽约/伦敦5月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五升至两周半 高位，从前日的大幅下挫中回升，受主要种植国巴西货币上涨支撑，及预 告有对作物不利的天气。阿拉比卡咖啡也回升。 7月原糖期货 收高0.35美分，或2.2%，报每磅16.38美分，为5 月2日以来最高价。 现货合约本周收高5.6%，为四个半月来的最强周度表现。 巴西雷亚尔 上涨，此前一天兑美元录得1999年以来的最大单日 百分比降幅。 主要种植国巴西预告有强降雨，可能会扰乱近期的生产也给市场带来 支撑。 但交易商注意到，供应充裕限制了潜在的上行。 8月白糖 收高9.30美元，或2%，报每吨464.60美元。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.45美分，或1.9%，报每磅1.321美元， 受助于巴西雷亚尔兑美元走强。该合约本周下跌2.1%。 7月罗布斯塔咖啡 收跌7美元，或0.4%，报每吨1,977美元。