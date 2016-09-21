《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月21日

纽约期市：原糖升至两周半高位，因巴西货币反弹

路透纽约/伦敦5月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五升至两周半 高位，从前日的大幅下挫中回升，受主要种植国巴西货币上涨支撑，及预 告有对作物不利的天气。阿拉比卡咖啡也回升。 7月原糖期货 收高0.35美分，或2.2%，报每磅16.38美分，为5 月2日以来最高价。 现货合约本周收高5.6%，为四个半月来的最强周度表现。 巴西雷亚尔 上涨，此前一天兑美元录得1999年以来的最大单日 百分比降幅。 主要种植国巴西预告有强降雨，可能会扰乱近期的生产也给市场带来 支撑。 但交易商注意到，供应充裕限制了潜在的上行。 8月白糖 收高9.30美元，或2%，报每吨464.60美元。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.45美分，或1.9%，报每磅1.321美元， 受助于巴西雷亚尔兑美元走强。该合约本周下跌2.1%。 7月罗布斯塔咖啡 收跌7美元，或0.4%，报每吨1,977美元。