台湾汇市：台币收跌中止连四日涨势，午后交投转淡观望美联储利率决策

* 台币兑美元收跌中止连四日涨势 * 午后交投转淡观望FOMC利率决议 * 明日台币主要区间暂看31.350-31.500 路透台北9月21日 - 台币兑美元 周三收跌，中止连四日涨势。交易员表示，今 日部分外资转趋汇出及持续消化进口商买汇需求，带动台币由升转贬，而日本央行宣布调整 刺激计画后一度带动日圆回弱令台币贬幅稍有扩大，后续关注FOMC利率决议及美联储主席叶 伦谈话。 他们指出，午后市场仍在解读日本央行决策的影响，交投转趋清淡，静待明日凌晨美联 储利率决议变数厘清，盘面主要去化来自外资的美元买需；不过出口商在台币贬破31.450进 场抛汇意愿提高，两股力道相抵令台币暂在31.400上方狭幅整理。 “搞不清楚日本央行在干嘛，还要再观察一下。”一位大型公营银行交易员说。 目前全球聚焦美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议将于台湾时间周四凌晨公布利率 决策。一位资深外商银行交易员称，市场多数预期美国本次将按兵不动，但关注美联储主席 叶伦会后谈话，企图从中寻找升息步调的轨迹，势必将牵动国际美元走势。 交易员预估，明日台币主要区间暂看31.350-31.500。 日本央行周三大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提 振经济的大规模印钞措施退居其次。但日本央行没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购 买目标，它表示，调整的目的是重新设置刺激计划，以进行实现并保持2%通胀目标的持久战 。 台湾股市周三连三日收升，至逾一周高位。分析师指出，外资偏多操作今日最后结算的 台指期，预期外资资金续留在新兴市场，令台股以日高报收。 今日外资及陆资 在台股买超69.27亿台币，连三个交易日买超共计189.90亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月天期美元/台币换汇点折价 幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月天期美元/台币远汇 报31.320/31.350 ，上日收在31.195。 多数新兴亚币周三下滑，受到日圆下跌影响，此前日本央行大幅调整政策框架，并采取 长期利率目标。 韩元 盘中削减稍早涨幅，尾随日央行公布决议后日 圆兑美元和欧元疲软的走势，终场收报1,120.1，近持平上日收盘价1,120.6。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.430 31.367 31.300-31.470 31.330 7.45 7.65 司 元太外汇经纪公 31.435 31.370 31.300-31.470 31.300 4.30 4.05 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.100/-0.080 -0.095/-0.075 美元/台币六个月期 -0.330/-0.290 -0.325/-0.285 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜 ；审校 杨淑祯)