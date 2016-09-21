人民币衍生品：人民币偏紧致境内美元掉期曲线上行，离岸则冲高回落

路透北京9月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周上行；而离岸掉期曲线则从高点回落，但一年期掉期的两地价差已接近900点，维持在三个月最阔水平附近。交易员称，境内人民币偏紧导致掉期曲线短端不断上扬，进而传导到长端；但大行卖压抑制了长端的升幅。

他们并指出，离岸上周人民币的紧张局面已在本周逐步缓解，掉期曲线的各期限遂逐步从高点回落。市场密切关注明日美联储决议，若释放加息信号，则掉期曲线亦有下行的空间。

“境内人民币资金紧，掉期就往上走，但中资大行一直压着，卖的量挺大的，有可能是续作。”一股份行交易员称，“离岸前一阵涨的太多了，不能要求它一直涨。”

另有股份行交易员表示，近期境内外美元流动性都相对宽松，但美联储决议可能会给市场造成冲击。

离岸人民币流动性周三基本恢复正常，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周三报3.8700%，昨日为12.13533%，周一则为23.683%的9个月高位。一周期资金拆放利率 也从周二的7.98367%继续下跌至4.3265%；离岸隔夜人民币掉期隐含利率 回到2%附近。

北京时间17:24，境内美元/人民币一周期掉期 报32.5点，一个月期 报128点，一年期 报745点，较上周五分别涨30.00%、涨21.90%和涨4.93%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.800/5.200，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.300/4.700，较上周五小升。

中国银行间市场周三早盘资金面继续吃紧，短期品种仍供小于需，而长端随着跨十一国庆长假需求升温，资金成本也有上行。