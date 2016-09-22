重温稿--台湾货币市场：短率稳中透坚，大型银行为补积数反手调钱

* 资金紧俏未见明显纾缓，短率稳中透坚 * 大型银行未提供跨月资金 * 短票利率向上 * 债券附买回利率大致持稳 记者 高洁如 路透台北9月21日 - 台湾银行间拆款利率周三稳中透坚。资金调度人士指出，市场资金 并不充裕，不但以往供给跨月的大型银行不做跨月拆出，还有部分大银行反手进市场借钱， 也是造成市场资金紧俏的原因。 交易员表示，今日大型银行为补积数还进场拿钱，虽然上日的全体银行准备数字还是很 高，但可能分配得并不平均，使资金调度并不够顺畅；一位央行官员则称，央行会根据市场 情况，调整每日的隔夜资金的冲销操作。 〞有钱的人就狮子大开口了，明天自保票有人开0.36%了，〞一位大票券商交易员说。 但也有小型商银交易人士认为，外商银行到期仍可续拆出，新钱难找，不过可能不会一 直持紧到下周，应会有所纾缓。他们预估，大型银行仍有进场提供资金的可能。 〞少了二家(大银行)差很多，〞一位小商银交易人士说。 本地时间 17:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.430 31.367 台湾加权股价指数<.TWII 9,228.50 9,161.58 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.200% 0.182-0.200% --一周拆款利率区间 0.182-0.320% 0.182-0.320% --两周拆款利率区间 0.185-0.360% 0.260-0.340% **短票利率再向上** 短票方面，交易员表示，今日市场还是相当紧俏，票券商拆款、短票都借，也不能再挑 月内或跨月与否的短票。资金情势偏向紧张，短票利率也同步向上，调平缺口的时间耗费较 久。 〞我们缺口大一点，本来就要调比较久，〞一位大型票券商交易员称。 有二家票券商交易员表示，有票券商向央行〞哭穷〞，不过央行倒也没明显放钱。今日 30天跨季短票卖断利率主要承作在0.33-0.35%，上日在0.32-0.34%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率0.328%，区间在0.260-0.350% ，成交金额为201.9亿台币；前日加权平均利率0.338%，区间在0.275-0.35%，成交金额为95 .02亿台币。 台湾央行周三发行3,973.50亿台币定存单，相较定存单到期3,974.00亿台币，存单发行 余额减少0.5亿台币。本周余日央行定存单到期情况为：周四3,227亿、周五1,620亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为383亿台币，累计超额准备6,512亿台币、加 计前期1%的超额准备为8,041亿台币。 **债券RP市场平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，投信和寿险资金有进有出，分配不均。不过市 场钱多的机构也不算多，资金相对平稳。 他们并称，本周还是有一些公司债将交割，且下周也是季底的最后一周，因此操作上将 特别小心谨慎。 〞下周会小心一点，等风头过了再看看。10月初应该会稳一点了。〞一位证券商交易员 说。 今日有7亿人民币的中美洲经济合作银行债券交割。本周余日市场的交割因素有：周四( 22日)玉山金9亿台币金融债、周五(23日)华南银次顺金融债18亿台币。国际债券方面，VERI ZON周四要交割20.59亿美元公司债。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致平稳。短天期公债RP利率主要区间0. 27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%；公司债附买回利率主要成交在0. 35-0.36%，大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作利率也同上日。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%， 短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0. 25-0.31%。(完) (审校 张喜良)