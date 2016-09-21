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市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 21:34 BJT

美国热股：ADOBE SYSTEMS季度营收跳增20%，盘初急升逾6%

路透9月21日 - Photoshop出品商ADOBE SYSTEMS 公布季度营收跳增20%，好于预期，得益于其推出的Creative Cloud软件包吸引了更多用户。

ADOBE SYSTEMS周二收报100.62美元，周三盘初急升6.15%，报106.81美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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