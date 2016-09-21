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市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 21:36 BJT

美国热股：联邦快递季度获利增速超越预期，盘初劲扬逾5%

路透9月21日 - 联邦快递 称季度获利增速超越预期，得益于快递、货运业务的营收增长强劲。

联邦快递周二收报162.65美元，周三盘初劲扬5.18%，报171.09美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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