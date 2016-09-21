版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 21:37 BJT

美国热股：微软将提高季度派息并回购股票，盘初小涨近1%

路透9月21日 - 微软 周二将把季度派息提高8%，并称将回购高达400亿美元股票，作为股票回购新计划的一部分。

围绕周二收报56.81美元，周三盘初小涨0.88%，报57.31美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐