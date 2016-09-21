国际油市：亚洲柴油裂解价差稍稍改善，但中印出口增加抑制升幅

路透9月21日 - 亚洲柴油裂解价差周三稍稍改善，不过行业消息人士称涨幅却受到了中国和印度出口增多的抑制。

中国海关数据显示，8月中国柴油出口同比跳增47.6%至107万吨。

印度石油公司(IOC)出售一艘10月船期的高硫柴油船货，之前该公司出售了一艘类似的9月船货。

交易员表示，IOC可能在升级炼厂的产品规格，并且在出口不符合国内规格的高硫柴油。

交易员称印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd可能出售4万吨10月20-22日装船的航煤给壳牌，价格是每桶较新加坡报价贴水1.10美元，不过这未能立即被确认。

日本的Cosmo Oil称周二关闭了Yokkaichi炼厂的日产能6.9万桶的六号原油蒸馏装置，进行例行维护。

公司发言人称该装置将关闭大约两个半月。

据贸易消息人士称，俄罗斯将在9月将自波罗的海港口Primorsk的超低硫柴油出口增加12万吨至100万吨。

交易员称这可能会削减欧洲对亚洲柴油的需求。

新加坡现货市场，有一笔航煤交易达成，未见柴油交易。

维多以每桶较新加坡10月5-11日平均报价贴水0.50美元的价格，从BP买入20万桶船期为10月6-10日的航煤。(完)

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