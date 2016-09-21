国际油市：亚洲180-cst燃料油现货升水涨至15个月高位

路透新加坡9月21日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周三升至15个月高位，行业消息人士称受供给明显短缺以及卖家惜售的提振。

尽管普氏窗口未报告有180-cst燃料油现货成交，但趋紧的供给以及踊跃的卖盘还是提振现货升水FO180-SIN-DIF升至2015年6月来最高，达到每吨较新加坡报价升水2.01美元。

上次180-cst燃料油升水上涨是在去年6月19日，当时为每吨3.50美元。

“180-cst燃料油市场相对于380-cst燃料油市场很小，供应商寥寥，”一位在新加坡的交易员说，“似乎那些有货可出的卖家都在惜售，以寄望升水进一步抬高。”

更为活跃的380-cst燃料油市场上，现货升水FO380-SIN-DIF较前一日上涨0.11美元至每吨较新加坡报价升水0.69美元，为9月1日以来最高。

行业消息人士称，380-cst燃料油升水受到了对即期船货的需求坚挺以及新加坡库存相对紧张的提振。

近期现货升水的趋稳正值官方数据显示上周新加坡陆上燃料油库存降至2,158.4万吨。

周三原油价格上涨，止住了亚洲180-cst燃料油裂解价差连续七日的升势，该价差下跌0.14美元至每桶负3.49美元。

周二180-cst燃料油较迪拜原油的近月贴水曾缩窄至每桶3.22美元，为1月26日以来最窄，受供给制约因素和全球库存下降的提振。

新加坡现货市场上没有交易达成。(完)

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