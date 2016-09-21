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市场报道 | 2016年 9月 22日 星期四 06:34 BJT

全球贵金属：9月21日SPDR黄金持仓上升0.60%，或5.64吨

路透9月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量上升0.60%，至944.39吨，周二为938.75吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从30,181,858.26盎司升至30,363,117.73盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 张荻)

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