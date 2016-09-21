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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 07:29 BJT

金砖国家：9月21日股汇市收盘纵览

路透9月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月21日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.76%，报905.65点。

中国股市：沪综指微收升，美联储公布议息会议结果前市场仍谨慎

中国汇市：人民币盘整微收跌，自营求避险平仓以待美联储决议

香港股市：收高，日本央行决议受投资者欢迎

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巴西股市：收高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，并暗示升息步伐可能慢于预期。巴西指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.14%，报58,393.923点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 上涨1.5%至逾一周高位3.2097，收报3.2097/14，上日收报3.2595/10。

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南非股市：下跌，受兰特上涨影响，营收中大部分来自南非以外地区的公司股价下挫，拖累大盘。指标Top-40指数 收盘下跌1.29%，报44,284.63点；大盘综合指数 收盘下跌1.13%，报50,757.82点。

南非汇市：兰特升至四周高位，因押注美联储在较长时间保持低利率

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印度股市：回吐稍早涨幅，收盘几近持平。BSE指数 收盘下跌0.06%，报28,507.42点；NSE指数 收盘上涨0.01%，报8,777.15点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.015/67.025，上日收报67.005/67.015。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.01%，报979.54点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.87%，报507.15点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.49%，报63.81；卢布兑欧元 升值1.14%，报71.403。(完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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