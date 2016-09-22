美国与加拿大经济指标预测--9月22日-9月29日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日当周 9月22日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 26.2 26.0 四周均值(万人) -- 26.075 续请失业金人数(万人) 9月10日当周 214.3 214.3 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.6% 1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 545 539 成屋销售(较前月) +1.1% -3.2% 1400 美国领先指标(较前月) 8月 持平 +0.4% 9月23日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +2.0% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.1% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.8% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.9 52.0 9月26日当周 9月26日(一) 1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 60.1 65.4 新屋销售(较前月) -- +12.4% 1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数 9月 -- 负6.2 9月27日(二) 1130 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 113.9 建筑许可(较前月) -- -0.4% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)7月 持平 -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.8% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 51.5 服务业PMI -- 51.0 1400 美国消费者信心指数 9月 99.8 101.1 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 9月 -- 负11 9月28日(三) 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 8月 -1.5% +4.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.1% +1.3% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.7% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +1.5% 9月29日(四) 1230 美国趸售(批发)库存 8月初值 -- 持平 商品贸易收支(亿美元) 8月初值 -- 逆差587.8 1230 美国企业获利 第二季修正值 -- -2.4% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.2% +1.1% 最终销售 -- +2.4% 消费者支出 -- +4.4% GDP平减指数 +2.3% +2.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +2.0% 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 8月 -- +1.3% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 李婷仪)