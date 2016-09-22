《中国重要政经日程》--9月22日-9月28日

台湾汇市：台币早盘走贬，因韩元回落与股市明显下挫
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
=============================今日重要政经日程==========================
9月22日（周四）
--上午10时在国务院新闻办举行新闻发布会，请商务部国际贸易谈判副代表张向晨，国家统计局贸易外经统计司司长孟庆欣，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍《2015年度中国对外直接投资统计公报》有关情况，并答记者问。
*--国家外汇管理局15：00举行外汇管理政策新闻发布会，由国家外汇管理局有关部门负责人介绍外汇管理政策情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
9月24日（周六）
--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。
--第五届“中青年改革开放论坛（新莫干山会议·2016）”在浙江省德清县莫干山举行，至26日。本次主题为金融改革与金融创新。
9月27日（周二）
--由制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办的“第十三届制造业国际论坛”将于2016年9月27-29日在天津举行。
9月28日（周三）
--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”定于北京钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”。吴晓灵与会发表演讲。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 沈燕)
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港