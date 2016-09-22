《中国重要政经日程》--9月22日-9月28日

=============================今日重要政经日程==========================

9月22日（周四）

--上午10时在国务院新闻办举行新闻发布会，请商务部国际贸易谈判副代表张向晨，国家统计局贸易外经统计司司长孟庆欣，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍《2015年度中国对外直接投资统计公报》有关情况，并答记者问。

*--国家外汇管理局15：00举行外汇管理政策新闻发布会，由国家外汇管理局有关部门负责人介绍外汇管理政策情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

9月24日（周六）

--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。

--第五届“中青年改革开放论坛（新莫干山会议·2016）”在浙江省德清县莫干山举行，至26日。本次主题为金融改革与金融创新。

9月27日（周二）

--由制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办的“第十三届制造业国际论坛”将于2016年9月27-29日在天津举行。

9月28日（周三）

--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”定于北京钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”。吴晓灵与会发表演讲。

注: 1. *代表新增日程。