《中国报摘》--其他报纸重要消息9月22日

--中国国家发改委公布《用能权有偿使用和交易制度试点方案》，将在浙江省、福建省、河南省、四川省开展用能权有偿使用和交易试点。用能权是指用能单位在一年内经确认可消费各类能源量的权利，也就是一年内按规定可以消费的能源总量。