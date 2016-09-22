版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 08:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月22日

**上海证券报**

--中国国家发改委公布《用能权有偿使用和交易制度试点方案》，将在浙江省、福建省、河南省、四川省开展用能权有偿使用和交易试点。用能权是指用能单位在一年内经确认可消费各类能源量的权利，也就是一年内按规定可以消费的能源总量。

--记者拿到的一份中国钢铁工业协会递交发改委的文件显示，近两个月钢铁行业煤炭供应紧张，有的钢铁企业个别炼焦配煤的煤种库存几乎断供，企业煤炭库存普遍偏低，冬储将至，钢厂请求煤矿增加供应数量、兑现合同，以确保企业正常生产。

**证券时报**

--重庆银监局公告称，原则上同意重庆农商行首次公开发行A股股票，发行规模不超过13.57亿股。这意味着重庆农商行距离登陆A股市场再进一步。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐