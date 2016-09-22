《中国报摘》--其他报纸重要消息9月22日

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
**上海证券报**
--中国国家发改委公布《用能权有偿使用和交易制度试点方案》，将在浙江省、福建省、河南省、四川省开展用能权有偿使用和交易试点。用能权是指用能单位在一年内经确认可消费各类能源量的权利，也就是一年内按规定可以消费的能源总量。
--记者拿到的一份中国钢铁工业协会递交发改委的文件显示，近两个月钢铁行业煤炭供应紧张，有的钢铁企业个别炼焦配煤的煤种库存几乎断供，企业煤炭库存普遍偏低，冬储将至，钢厂请求煤矿增加供应数量、兑现合同，以确保企业正常生产。
**证券时报**
--重庆银监局公告称，原则上同意重庆农商行首次公开发行A股股票，发行规模不超过13.57亿股。这意味着重庆农商行距离登陆A股市场再进一步。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价