《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月22日

*工商时报：

--NCC(国家通讯传播委员会)昨日表示，尚未收到投审会要求NCC重审中嘉案的公文，等到收到投审会来函，NCC就会依照三大面向进行调查，调查结果中嘉案最后是撤销、废除或维持原处分都有可能。

--台湾第一份私募基金白皮书发布，台湾并购与私募股权协会理事长黄日灿表示，国际私募股权基金近年在台投资锐减，三年来仅见〞尚未过关〞的中嘉网路案；究其因素有三项：台湾企业规模偏小、政府法规政策与监管不确定性，以及电子产业已进入成熟期，面临转型压力。

*经济日报：

--财政部和经济部关于产业创新条例和租税优惠，昨日首度在行政院过招，政委陈添枝认为海外盈余汇回免税目前没必要，但修法要有亮点，他主动提出天使投资人租税优惠，连同采购智慧化机械设备、有限合伙组织等减免，由两部进一步评估。

--921大地震昨日满17周年，为强化台湾的防灾型都市更新，内政部次长花敬群表示，正研拟修法强制30年以上的老屋健检，未来老屋买卖须附健检证明，让买方了解房子是否安全。他表示，内政部会尽快提出建筑法修正草案，不过可能赶不及本会期送进立院。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。