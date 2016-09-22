《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月22日

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
*工商时报：
--NCC(国家通讯传播委员会)昨日表示，尚未收到投审会要求NCC重审中嘉案的公文，等到收到投审会来函，NCC就会依照三大面向进行调查，调查结果中嘉案最后是撤销、废除或维持原处分都有可能。
--台湾第一份私募基金白皮书发布，台湾并购与私募股权协会理事长黄日灿表示，国际私募股权基金近年在台投资锐减，三年来仅见〞尚未过关〞的中嘉网路案；究其因素有三项：台湾企业规模偏小、政府法规政策与监管不确定性，以及电子产业已进入成熟期，面临转型压力。
*经济日报：
--财政部和经济部关于产业创新条例和租税优惠，昨日首度在行政院过招，政委陈添枝认为海外盈余汇回免税目前没必要，但修法要有亮点，他主动提出天使投资人租税优惠，连同采购智慧化机械设备、有限合伙组织等减免，由两部进一步评估。
--921大地震昨日满17周年，为强化台湾的防灾型都市更新，内政部次长花敬群表示，正研拟修法强制30年以上的老屋健检，未来老屋买卖须附健检证明，让买方了解房子是否安全。他表示，内政部会尽快提出建筑法修正草案，不过可能赶不及本会期送进立院。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价