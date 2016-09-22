中国个股：世纪华通收购资产规模缩减至69.4亿元，以配合重组政策变化

台湾汇市：台币早盘走贬，因韩元回落与股市明显下挫
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
路透上海9月22日 - 为配合中国并购重组政策的变化，浙江世纪华通集团股份有限公司 周三晚公布新的重组方案，减少收购资产标的，其收购资产规模由原先的134.63亿元人民币缩减至69.4亿元，配套融资规模亦相应缩减。
公司去年12月公布方案为，拟以增发股份及现金的形式收购中手游移动科技和点点开曼等游戏类资产，同时拟向七名认购对象增发股份筹集至多110.33亿元配套资金。而新方案中，估值为65.24亿元的中手游移动科技被移出收购标的，配套融资亦下降至41.5亿元。
中手游移动科技去年8月刚完成自美国纳斯达克市场退市的程序，而目前国内监管层已暂时搁置中概股回归A股上市的进程。正因为此，世纪华通6月宣布撤回去年12月公布的增发股份收购资产计划。
最新公告称，世纪华通拟以18.55元/股价格增发2亿2,444.2万股，以及27.756亿元现金作为收购资产对价，并以20.42元/股价格向趣点投资等七名认购对象增发股份，筹集配套资金，用于支付收购资产所需的现金对价及项目投资。而去年12月方案中的增发价格均为11.45元/股。
世纪华通自8月底开始停牌，协商重大资产重组的调整方案，停牌前该股收报26.41元。因深交所需对重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港