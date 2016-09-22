中国个股：世纪华通收购资产规模缩减至69.4亿元，以配合重组政策变化

路透上海9月22日 - 为配合中国并购重组政策的变化，浙江世纪华通集团股份有限公司 周三晚公布新的重组方案，减少收购资产标的，其收购资产规模由原先的134.63亿元人民币缩减至69.4亿元，配套融资规模亦相应缩减。

公司去年12月公布方案为，拟以增发股份及现金的形式收购中手游移动科技和点点开曼等游戏类资产，同时拟向七名认购对象增发股份筹集至多110.33亿元配套资金。而新方案中，估值为65.24亿元的中手游移动科技被移出收购标的，配套融资亦下降至41.5亿元。

中手游移动科技去年8月刚完成自美国纳斯达克市场退市的程序，而目前国内监管层已暂时搁置中概股回归A股上市的进程。正因为此，世纪华通6月宣布撤回去年12月公布的增发股份收购资产计划。

最新公告称，世纪华通拟以18.55元/股价格增发2亿2,444.2万股，以及27.756亿元现金作为收购资产对价，并以20.42元/股价格向趣点投资等七名认购对象增发股份，筹集配套资金，用于支付收购资产所需的现金对价及项目投资。而去年12月方案中的增发价格均为11.45元/股。