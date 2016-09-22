中国央行：扩大直接融资和PPP合作，鼓励中长期资金参建一带一路--副行长

台湾汇市：台币早盘走贬，因韩元回落与股市明显下挫
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
路透上海9月22日 - 中国人民银行副行长陈雨露表示，大型基础设施等项目建设周期和投资回收期都比较长，要研究通过扩大直接融资、开展PPP合作等模式，鼓励和引导各类社会资本特别是中长期资金，参与“一带一路”重点项目建设。
中国证券报周四引述他在“丝绸之路金融论坛”上讲话称，“一带一路”建设项目资金需求量大，不同项目投资回收期、商业回报率各有不同。对此，要推动形成政策性金融、开发性金融和商业性金融既有分工又相互合作的工作格局。
区域金融合作方面，要充分发挥现有的双边、多边合作机制及各种交流平台的作用。深化货币合作，扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模，降低汇率风险和交易成本，给市场主体带来更多实实在在的便利和好处。
陈雨露并介绍，今年前八个月，中国与“一带一路”沿线国家和地区跨境人民币实际收付金额达8,600亿元人民币。
截至目前，人行与21个“一带一路”沿线国家或地区的央行签订了双边本币互换协议，总规模约为1.4万亿元人民币；六个“一带一路”沿线国家获得人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度3,300亿元；在五个“一带一路”沿线国家设立了人民币清算行。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港