中国央行：扩大直接融资和PPP合作，鼓励中长期资金参建一带一路--副行长

路透上海9月22日 - 中国人民银行副行长陈雨露表示，大型基础设施等项目建设周期和投资回收期都比较长，要研究通过扩大直接融资、开展PPP合作等模式，鼓励和引导各类社会资本特别是中长期资金，参与“一带一路”重点项目建设。

中国证券报周四引述他在“丝绸之路金融论坛”上讲话称，“一带一路”建设项目资金需求量大，不同项目投资回收期、商业回报率各有不同。对此，要推动形成政策性金融、开发性金融和商业性金融既有分工又相互合作的工作格局。

区域金融合作方面，要充分发挥现有的双边、多边合作机制及各种交流平台的作用。深化货币合作，扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模，降低汇率风险和交易成本，给市场主体带来更多实实在在的便利和好处。

陈雨露并介绍，今年前八个月，中国与“一带一路”沿线国家和地区跨境人民币实际收付金额达8,600亿元人民币。