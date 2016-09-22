《香港报摘》--信报9月22日

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
**头版头条**
--市场翘首以待的美日议息昨天先后揭盅，日本央行祭出控制孳息曲线的新招，今晨2时公布结果的美国联储局则一如所料，维持利率在0.25厘至0.5厘不变。联储局官员对今年底利率水平的预测中位数由6月时的0.875厘降至0.625厘，意味12月仍有机会加息一次。
**其他**
--元朗横洲公屋发展蒙上＂官商乡黑＂勾结指控，特首梁振英昨日率领相关官员就争议解画。梁振英承认，横洲项目由原本计划同期发展1.7万个公营房屋单位，变成分阶段先发展第一期4,000个公屋单位，是他本人基于运输及房屋局建议所作的决定，又指当中绝无任何所谓＂官商乡黑＂。
--滙丰证券发表报告指出，港股日均成交额增加有利港交所 ，上调其目标价至230港元；中资券商股则受惠内地投资者南下投资增加，海通国际 及国泰君安 的目标价获调升至6.2港元及3.5港元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价