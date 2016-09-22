《香港报摘》--信报9月22日

**头版头条**

--市场翘首以待的美日议息昨天先后揭盅，日本央行祭出控制孳息曲线的新招，今晨2时公布结果的美国联储局则一如所料，维持利率在0.25厘至0.5厘不变。联储局官员对今年底利率水平的预测中位数由6月时的0.875厘降至0.625厘，意味12月仍有机会加息一次。

**其他**

--元朗横洲公屋发展蒙上＂官商乡黑＂勾结指控，特首梁振英昨日率领相关官员就争议解画。梁振英承认，横洲项目由原本计划同期发展1.7万个公营房屋单位，变成分阶段先发展第一期4,000个公屋单位，是他本人基于运输及房屋局建议所作的决定，又指当中绝无任何所谓＂官商乡黑＂。

--滙丰证券发表报告指出，港股日均成交额增加有利港交所 ，上调其目标价至230港元；中资券商股则受惠内地投资者南下投资增加，海通国际 及国泰君安 的目标价获调升至6.2港元及3.5港元。（完）

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