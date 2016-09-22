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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 08:45 BJT

《台湾重要政经日程》--9月22日-11月21日

=====================今日重要政经消息==============================

9/22(四)

--09:30 行政院长林全主持院会。

--14:30 年金改革委员会召开会议。

--16:00 经济部公布8月外销订单年变动率，上月为年减3.4%。

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9/23(五)

--16:20 台湾央行公布8月M2货币总计数年增率，上月为年增4.70%。

9/27(二)

--16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月为年减0.31%。

10/5(三)

--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)；上月CPI年增率0.57%。

10/7(五)

--16:00 经济部公布9月出口数据，上月为年增1%。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

*10/24(一)

--08:30 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.95%。

11/21(二)

--16:20 台湾央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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