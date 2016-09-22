《台湾重要政经日程》--9月22日-11月21日

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
=====================今日重要政经消息==============================
9/22(四)
--09:30 行政院长林全主持院会。
--14:30 年金改革委员会召开会议。
--16:00 经济部公布8月外销订单年变动率，上月为年减3.4%。
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9/23(五)
--16:20 台湾央行公布8月M2货币总计数年增率，上月为年增4.70%。
9/27(二)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月为年减0.31%。
10/5(三)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)；上月CPI年增率0.57%。
10/7(五)
--16:00 经济部公布9月出口数据，上月为年增1%。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
*10/24(一)
--08:30 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.95%。
11/21(二)
--16:20 台湾央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价