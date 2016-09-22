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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 09:01 BJT

《全球汇市》美元维持疲态，之前FED维持利率不变并暗示升息步伐放缓

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1196  1.1185  +0.10  +3.09  1.0860
    美元/日圆            100.11  100.29  -0.18 -16.78  120.30
    欧元/日圆         112.11  112.23  -0.11 -14.07  130.47
    美元/瑞郎            0.9724  0.9734  -0.10  -2.93  1.0018
    英镑/美元            1.3041  1.3025  +0.12 -11.51  1.4738
    美元/加元            1.3067  1.3099  -0.24  -5.58  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6705  6.6680  +0.04  +1.56  6.5680
    澳元/美元            0.7638  0.7623  +0.20  +4.99  0.7275
    新西兰元/美元        0.7361  0.7351  +0.14  +7.85  0.6825
    澳元/日圆         76.480  76.460  +0.03 -12.71  87.620
    新西兰元/日圆     73.700  73.800  -0.14 -10.10  81.980
    英镑/日圆         130.56  130.72  -0.12 -26.33  177.22
    澳元/新西兰元     1.0378  1.0367  +0.11  -2.68  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 李爽/汪红英/王颖/侯雪苹；审校 杜明霞/张荻/戴素萍/郑茵/张若琪)

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