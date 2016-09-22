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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 09:03 BJT

韩国热股：韩进海运飙涨28%，之前大韩航空董事会批准向其出借资金

路透首尔9月22日 - 陷入困境的集装箱运输公司韩进海运 周四上午股价一度飙涨28%，之前最大股东--大韩航空公司(Korean Air) 董事会批准借给该公司600亿韩元(5,396万美元)资金。

大韩航空公司大涨5%。

大韩航空公司一名发言人表示，公司董事会周三晚间决定以韩进的应收账款作为抵押向其提供资金，以帮助卸下滞留韩进船只上的货物。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)

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