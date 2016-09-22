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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 09:12 BJT

国际油市：油价继续上涨，因美国原油库存意外连续第三周下降

“油价上涨，因之前能源资料协会(EIA)公布数据显示美国原油库存降至2月以来最低，”澳新银行周四在报告中称。

布兰特原油 也上涨，较上日收盘价升0.27美元报每桶47.10美元。

挪威石油工人罢工威胁北海原油产量下降，提振布兰特原油价格。

美联储维持利率不变后，美元 贬值，也支撑油价。

尽管最近油价上涨，但分析师表示，油价可能在相对较低水准保持区间交易，从而给产油国带来压力。

“美国页岩油生产率提高，导致其他全球产油国高度重视成本竞争力，我们认为投资者和企业应准备好面对油价区间波动的走势，”高盛周三晚些时候给投资者的报告表示。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/李爽 审校 戴素萍)

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