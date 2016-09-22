国际油市：油价继续上涨，因美国原油库存意外连续第三周下降

美联储维持利率不变后，美元 贬值，也支撑油价。

尽管最近油价上涨，但分析师表示，油价可能在相对较低水准保持区间交易，从而给产油国带来压力。

“美国页岩油生产率提高，导致其他全球产油国高度重视成本竞争力，我们认为投资者和企业应准备好面对油价区间波动的走势，”高盛周三晚些时候给投资者的报告表示。(完)