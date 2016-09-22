《路透晚报》--9月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：在加快转型升级中平稳增长，推动经济保持中高速增长--总理

中国国务院总理李克强表示，将坚定不移全面深化改革，激发市场活力和社会创造力，促进中国经济在加快转型升级中平稳增长，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

--中国央行：扩大直接融资和PPP合作，鼓励中长期资金参建一带一路--副行长

中国人民银行副行长陈雨露表示，大型基础设施等项目建设周期和投资回收期都比较长，要研究通过扩大直接融资、开展PPP合作等模式，鼓励和引导各类社会资本特别是中长期资金，参与“一带一路”重点项目建设。

--中国央行：人民币资产仍具吸引力，国际化目标指向国际交易货币--官员

中国央行货币政策二司副司长周诚君表示，人民币资产的收益率依旧具有吸引力，人民币不仅能成为投资货币和储备货币，也能成为国际金融交易货币，这是下一阶段人民币国际化政策框架的应有之义。

--中国经济：惠誉称中国再平衡进程尚未解决信贷风险

债信评级机构惠誉称，中国的再平衡进程尚未解决信贷风险；预估一次性解决债务问题当前会导致1.1-2.1万亿(兆)美元的资本缺口。相信中国将继续借助信贷增长来满足近期GDP目标，这将扩大资产质量问题的规模。

--中美贸易：有条件解除对美国30月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉的进口禁令--农业部

中国农业部和国家质检总局联合发布公告称，根据风险评估结果，即日起有条件解除农业部、原国家出入境检验检疫局2001年第143号公告中对美国30月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉的禁令，允许符合中国追溯体系要求和检验检疫要求的美国牛肉对华出口。

--台湾数据：8月外销订单年升8.3%创近两年高位，9月央行降息可能性减低

台湾经济部公布，8月外销订单金额较上年同期升8.3%，不但远优于市场预估的成长0.99%，更创下22个月高位。分析师认为，因经济好转的讯号更明确了，因此9月台湾央行降息的可能性较低。

--台湾数据：8月季调失业率走低至3.95%--主计总处

台湾主计总处公布，8月经季节调整后失业率为3.95%，较上月3.96%走低。

--香港数据：8月CPI按年升幅反弹至4.3%，受去年同期政府纾困措施影响

香港政府统计处公布，今年8月份综合消费物价指数（CPI）按年升幅反弹至4.3%，明显高于7月的2.3%，主要受去年同期纾困措施影响，但预料无碍今年余下时间的通胀走势。

【金融】

--中国金融：去年金融业对外直投净额244亿美元，九成投向境外金融机构--公报

中国商务部、统计局和外管局联合发布“2015年度中国对外直接投资统计公报”显示，去年中国金融业对外直接投资净额（流量）244亿美元，同比增长26%；截至2015年底，金融业对外直接投资存量达1,650亿美元，较上年末增长30%。

--香港金融：美国今年内加息机会相当高，应审慎管理风险--金管局

香港金融管理局（HKMA）称，美国今年内加息机会相当高，应审慎管理风险。

--中国金融：银联国际与巴基斯坦国民银行合作，五年在巴将发卡350万张

中国银联国际与巴基斯坦最大商业银行之一的国民银行宣布，双方将密切合作，未来五年在巴基斯坦发行350万张银联卡，支持中巴两国经贸合作和人员往来的支付需求。

--中港个股：中国太保5,000万美元入股美国Metromile，加速布局UBI车险

中国大型保险企业--中国太平洋保险宣布，旗下子公司太平洋产险近日完成对美国UBI（基于使用量的保险）车险服务商Metromile的5,000万美元投资，并成为后者的战略投资者和战略合作伙伴。但其未公布具体入股比例。

--中国基金：方源资本完成第三期中国基金募集，募资总额达21亿美元

专注于中国市场的私募股权投资（PE）基金--方源资本宣布，完成方源资本中国基金III （第三期基金）的募集，募资总额达21亿美元。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,800亿逆回购，存量升至1.37万亿创七个月新高

中国央行公开市场今日共进行1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，28天期600亿元。据此计算，本周已连续四天净投放，今日规模为1,600亿元，累计5,900亿元。今日操作过后，央行公开市场累计未到期逆回购规模为1.37万亿元，创2月中旬以来存量新高。

--中国债市：CDS业务已正式获批，相关交易指引将于近期发布--消息

两位消息人士透露，中国银行间市场交易商协会（NAFMII）近日已正式审议通过了CRM（信用风险缓释工具）业务规则修订，这意味着从程序上而言，市场关注已久的CDS（信用违约互换）有望很快面世。

--《交易人生》嘉实基金高管经雷的债券世界：除了久期，还有诗和远方

中国嘉实基金高管经雷有着孩子般的眼神，清澈又充满憧憬，与他的对话，通常始于固定收益市场，但总能自然而然到达未来。恰如这家中国大型公募基金的经营理念：远见者稳进。

--中国货币市场：大行隔夜供给明显改善，短忧暂缓跨月前景仍不明朗

在上日午后大型银行增加出资后，中国银行间市场早盘隔夜资金供给继续改善，短期内流动性压力暂缓。不过目前提供可跨季末和十一长假的资金不多，月末前景仍不明朗。

--中国债市动态：现券收益率及IRS稍回落，资金转松FED议息结果亦无意外

随着资金面明显转松，中国银行间债市早盘现券收益率及IRS（利率互换）稍有回落，国债期货亦小幅反弹；此外美联储（FED）最新议息会议结果未出预期，化解市场短期谨慎情绪。

--《中国新债预测》30年国债收益率均值3.25%，料机构需求较为平稳

中国财政部周五将招标续发行30年固息国债。路透调查显示，美联储公布议息决议并无意外，现券整体仍未脱离震荡盘整格局，考虑到30年期品种仍旧是配置盘主力，预计明天国债需求较为平稳，结果接近或稍高于二级，预测均值落在3.25%附近。

【外汇】

--人民币汇率：人民币“入篮”后中国需持续提高汇率政策透明度--IMF官员

国际货币基金组织(IMF)战略、政策与检查部主任Siddarth Tiwari表示，人民币自10月1日起被纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子后，中国将需要持续提高汇率政策透明度。

--中国汇市：人民币早盘升幅明显收窄成交萎缩，但短期汇价料易升难跌

人民币兑美元即期早盘缩量小升，但升幅明显收窄，中间价大幅反弹225点至近一个月高点。交易员称，美日央行利率决议揭晓，外部风险短期释放，美元指数偏弱助力缓和人民币贬值压力，且下方有大行维稳，预计短期易升难跌。

--中国外汇：拟引入符合条件的境外机构参与外币拆借业务--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，交易中心拟引入符合条件的境外机构参与外币拆借业务，进一步丰富交易中心外币拆借业务参与主体，满足境内外金融机构的外币融资需求。

--中国外汇：希望中概股回归是按照实需原则，防止以套利为目的--外管局

中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，中资概念股一窝蜂的回归对中国企业的海外形象有影响，希望中概股回归是按照实需的原则，并防止以套利为目的。

--表格：中国外汇市场8月成交额环比上升7.19%--外管局

国家外汇管理局统计数据显示，2016年8月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交11.84万亿元人民币（等值1.78万亿美元），按美元计环比上升7.19%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，美联储暂不加息提振大盘房地产板块领涨

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，隔夜美联储宣布不加息符合市场预期，今日股指高开后震荡，个股继续普涨，房地产板块领涨大盘。惟季末因素叠加国庆节小长假因素，致近期资金面持续紧张，料将对反弹的持续性形成抑制。

--中国央企：宝钢武钢联合重组方案已获国资委批准，武钢整体无偿划转

中国宝钢集团旗下宝钢包装盘后公告称，已接实际控制人宝钢集团通知，该集团与武钢集团的联合重组方案已获国务院国资委批准。国资委同意宝钢集团有限公司更名为中国宝武钢铁集团有限公司，作为重组后的母公司，武汉钢铁（集团）公司整体无偿划入，成为其全资子公司。

--中国钢铁需求或连降第三年--CISA

一名业内人士表示，在中国钢厂把重点放在去产能之际，国内钢铁需求可能连降第三年。中国是全球最大钢铁生产国。

--中国个股：世纪华通收购资产规模缩减至69.4亿元，以配合重组政策变化

为配合中国并购重组政策的变化，浙江世纪华通集团股份有限公司公布新的重组方案，减少收购资产标的，其收购资产规模由原先的134.63亿元人民币缩减至69.4亿元，配套融资规模亦相应缩减。

--香港个股：融创中国斥资40亿人民币认购金科地产新股，占扩大后股本17%

中国房地产商--融创中国宣布，将以约40亿元人民币认购金科地产的非公开发行新股，相当于后者经扩大后已发行股本约16.96%。

--香港个股：新城发展为上海住宅发展项目引入中国金茂为伙伴

中国中型房地产企业--新城发展宣布，为其在上海的一个住宅项目发展引入中国金茂为股东，后者将支付18.13亿元人民币的地价，以取得项目公司的49%权益。

--香港个股：联合光伏获欧力士1亿美元入股，大股东招商新能源亦增持