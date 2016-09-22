《香港报摘》--其他报纸重要消息9月22日

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
**明报**
--玖龙纸业 2015/2016财年虽受汇兑亏损影响，纯利下跌两成，惟撇除人民币汇价因素，盈利大增逾倍至约28亿元人民币，每股派息按年大增1.2倍。董事长张茵于业绩中表示，将继续把外币债务转为人民币债务，预期外币汇率风险将于今年12月底前消除。
--时代地产 昨日斥资逾13亿元人民币在东莞拿下地王，创东莞楼面单价最高纪录。
**苹果日报**
--九仓 旗下海港企业 正改建中环美利大厦做酒店，九仓主席吴天海指，目前本港酒店业虽较疲软，但仍希望投资回报率达5厘，项目明年底开业，总投资额约70多亿港元，包括44亿港元地价。
**东方日报**
--汽车代理股宝信汽车 昨天复牌后股价最多曾急泻逾48%，收市仍跌34.67%，市值蒸发约37.59亿港元。年中获内地汽车代理龙头广汇汽车集团入主，但三个月前，宝信因公众持股低于规定而停牌。
**文汇报**
--堡狮龙国际 截至6月底止年度，在扣除于损益账确认的出售物业及售后租回安排的收益后，纯利2,500万港元，倒退78.26%。集团解释指，由于访港及澳门旅客人数持续下跌，导致港澳地区销售额下跌。加上目前本港零售市场前景仍不明朗，经济气候较差，本地消费情绪愈趋保守。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价