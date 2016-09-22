《香港报摘》--其他报纸重要消息9月22日

**明报**

--玖龙纸业 2015/2016财年虽受汇兑亏损影响，纯利下跌两成，惟撇除人民币汇价因素，盈利大增逾倍至约28亿元人民币，每股派息按年大增1.2倍。董事长张茵于业绩中表示，将继续把外币债务转为人民币债务，预期外币汇率风险将于今年12月底前消除。

--时代地产 昨日斥资逾13亿元人民币在东莞拿下地王，创东莞楼面单价最高纪录。

**苹果日报**

--九仓 旗下海港企业 正改建中环美利大厦做酒店，九仓主席吴天海指，目前本港酒店业虽较疲软，但仍希望投资回报率达5厘，项目明年底开业，总投资额约70多亿港元，包括44亿港元地价。

**东方日报**

--汽车代理股宝信汽车 昨天复牌后股价最多曾急泻逾48%，收市仍跌34.67%，市值蒸发约37.59亿港元。年中获内地汽车代理龙头广汇汽车集团入主，但三个月前，宝信因公众持股低于规定而停牌。

**文汇报**

--堡狮龙国际 截至6月底止年度，在扣除于损益账确认的出售物业及售后租回安排的收益后，纯利2,500万港元，倒退78.26%。集团解释指，由于访港及澳门旅客人数持续下跌，导致港澳地区销售额下跌。加上目前本港零售市场前景仍不明朗，经济气候较差，本地消费情绪愈趋保守。（完）

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