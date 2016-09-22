美国个股：通用汽车确认2016获利预估，成本削减目标或能超额完成

路透底特律9月21日 - 通用汽车 周三确认每股高达6美元的2016年获利预估，并预计到2018年将超额完成55亿美元的成本削减目标，该公司还揭示一项新努力以向投资者证明其价值。

通用汽车称，自2015年初到今年中已削减31亿美元成本，足以抵销工程和技术方面所增的投资还有余，其投资包括在共乘和汽车自动化方面投入的逾10亿美元。该公司预计2018年前将实现另24亿美元的成本削减，甚至超标完成。

通用汽车在周三公布的一份新战略及运营综述中指出，如果美国汽车销售较目前的水准--估计2016年为1,730万辆--锐减约四成至1,050万辆左右，该公司仍可盈利。

过去一年通用汽车获利创纪录，但股价却不振，因华尔街认为美国汽车销售将衰退，将重压通用及福特汽车的股价。