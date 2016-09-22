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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 09:07 BJT

《汇市简讯》澳元/美元市场人气转佳

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* 澳元持平在狭幅通道0.7630/50，最新报0.7642

* 新任澳洲央行总裁指出澳元贬值将是有益的

* 前任总裁史蒂文斯以往就曾在很多场合有此表述，所以对交易员来说并无新意

* 美元普遍下滑，日本央行及美联储政策会议后冒险情绪弥漫，帮助扶助澳元 (完)

(编译 李婷仪 审校 郑茵)

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