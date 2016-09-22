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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 09:16 BJT

金属期市：伦铜上涨，因美联储利率决定打压美元下跌

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

中国国务院总理李克强周三表示，中国将进一步开放经济，以促进经济发展，因为经验表明闭关政策只会导致停滞不前。

经济合作暨发展组织(OECD)周三警告称，随着全球化进程几近停滞，今年及明年全球经济增速将放缓到金融危机以来的最低水准。

美元兑日圆周四触及近四周低位，之前美联储维持货币政策不变，预计未来数年加息步伐会更加缓慢。

三名消息人士周三称，工银标准银行削减基本金属业务，其全球运营主管离职。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/戴素萍)

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