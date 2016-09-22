《美国上市公司业绩公布日程表》--9月22日至9月29日

台湾汇市：台币早盘走贬，因韩元回落与股市明显下挫
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
路透9月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016/9/22 BMO AZO.N Q4 2016 Autozone Inc 2016/9/26 BMO CCL.N Q3 2016 嘉裕(Carnival) 2016/9/27 AMC CTAS.OQ Q1 2017 Cintas Corp 2016/9/27 AMC NKE.N Q1 2017 耐克公司(Nike) 2016/9/28 BMO PAYX.OQ Q1 2017 Paychex 2016/9/29 BMO CAG.N Q1 2017 ConAgra Foods Inc 2016/9/29 BMO ACN.N Q4 2016 埃森哲(Accenture) 2016/9/29 BMO PEP.N Q3 2016 百事可乐(PepsiCo) 2016/9/29 20:15 COST.OQ Q4 2016 Costco Wholesale Corp 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 汪红英；审校 杜明霞)
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港