版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 22日 星期四 09:14 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月22日至9月29日

路透9月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说
明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
  
 公布日期       公布时间   公司代码       业绩季度及公司名称
 2016/9/22      BMO        AZO.N          Q4 2016 Autozone Inc 
 2016/9/26      BMO        CCL.N          Q3 2016 嘉裕(Carnival)
 2016/9/27      AMC        CTAS.OQ        Q1 2017 Cintas Corp
 2016/9/27      AMC        NKE.N          Q1 2017 耐克公司(Nike)
                                          
 2016/9/28      BMO        PAYX.OQ        Q1 2017 Paychex
 2016/9/29      BMO        CAG.N          Q1 2017 ConAgra Foods Inc
 2016/9/29      BMO        ACN.N          Q4 2016 埃森哲(Accenture)
                                          
 2016/9/29      BMO        PEP.N          Q3 2016 百事可乐(PepsiCo)
                                          
 2016/9/29      20:15      COST.OQ        Q4 2016 Costco Wholesale Corp
                                          
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 汪红英；审校 杜明霞)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐