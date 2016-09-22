《全球重要经济事件一览表》--9月22日-9月29日

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9月22日(四)

北京--国务院新闻办举行新闻发布会，请商务部国际贸易谈判副代表张向晨，国家统计局贸易外经统计司司长孟庆欣，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍《2015年度中国对外直接投资统计公报》有关情况，并答记者问(0200)。

伦敦--英国央行金融政策委员会公布声明(0830)。

伦敦--英国央行货币政策委员福布斯将讨论为何经济冲击会带来全球影响，以及其中涉及的各种因素(1200)。

悉尼--新任澳洲央行总裁洛威出席国会经济委员会会议，这是他首次以央行总裁身分在正式场合露面。这也将是德贝尔(Guy Debelle)首次以澳洲央行副总裁身分的公开露面(0000)。

罗马--意大利央行总裁维斯科在罗马主持召开会议，主题为“欧元区和世界经济”。

法兰克福--欧洲央行公布经济公报(0800)。

法兰克福--欧洲央行公布第二次定向长期再融资操作(TLTRO)结果(0930)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议。

雅加达--印尼央行利率决定(0700)。

奥斯陆--挪威央行公布利率决定和货币政策报告(0800)。

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

9月23日(五)

曼谷--泰国央行发布经济预估更新(0030)。

华盛顿--美国财政部长杰克卢和美国财政部副部长拉斯金出席Freedman Bank论坛(1300)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特与亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席有关“银行总裁的视角：美联储在社区中的作用”的会议，此后费城联储将举行主题为“重新创造我们的社区：我们经济的转型”的会议(1600)。

法兰克福--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)出席ESRB年会并就宏观审慎政策发表讲话。同日，他将主持主题为宏观审慎政策经验的小组讨论(0610)。

隆德--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)将在今年的投行论坛开幕式上发表嘉宾演讲，主题为当前的货币政策(0815)。

瑞典Sveavagen--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)参加有关瑞典房价和债务问题的研讨会(0900)。

9月24日(六)

上海--2016浦江创新论坛。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。

浙江省德清县--第五届“中青年改革开放论坛(新莫干山会议·2016)”，至26日。本次主题为金融改革与金融创新。

9月26日(一)

美国贝灵翰姆--加拿大央行总裁波洛兹在西华盛顿大学发表演讲(2300)。

明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在第四届“消除大到不能倒”论坛上致欢迎词(1330)。

圣安东尼奥--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在德州独立银行家协会举行的年会上参加答问环节(1730)。

大阪--日本央行总裁黑田东彦在大阪的商界领导人会议上发表讲话，并召开新闻发布会。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济暨货币事务委员会(ECON)的季度听证会上作介绍性陈述(1300)。

伦敦--欧洲央行监督委员会委员 Ignazio Angeloni在一场名为“欧洲银行业的长处及弱点”论坛中发表演说(1230)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场会议上发表讲话(1345)。

日内瓦--瑞士央行总裁乔丹在Sibos金融业大会上发表讲话。

日内瓦--欧洲央行执委会成员莫尔许在一个金融行业会议上发言(0830)。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话，主题为银行业的未来(1600)。

东京--日本央行公布7月政策会议记录(2350)。

9月27日(二)

北京--亚洲开发银行发布2016年亚洲发展展望报告。亚开行旗下的旗舰出版物《亚洲发展展望》对发展中亚洲经济体的宏观经济问题进行全面分析(0200)。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)将提出最新的季度宏观经济预估(1100)。

天津--制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办“第十三届制造业国际论坛”(至29日)。

9月28日(三)

北京--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”在钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”。吴晓灵与会发表演讲。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个非正式讨论(1245)。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行举办的“21世纪社区银行会议”致欢迎词(1415)。芝加哥联储总裁埃文斯将在会上发言(1730)。

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表讲话(2030)。

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在该行一场会议的晚宴上讲话(2315)。

伦敦--英国央行副总裁夏菲克在一个活动上发表讲话(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

柏林--欧洲央行总裁德拉吉在德国联邦议院发表演说。主题为“欧元区的当前发展”。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉和副总裁冈斯坦西欧在首届欧洲央行年度研究会议上讲话。

曼谷--泰国央行发布前次议息会议记录(0200)。

9月29日(四)

华盛顿--美联储主席叶伦出席由堪萨斯城联储所主办的“银行业与经济：小型银行业论坛”。(2110)

都柏林--美国费城联储总裁哈克就经济前景发表演说(0900)。

奥兰多--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说(1250)。

圣路易斯--美联储理事鲍威尔在圣路易斯联储举办的“21世纪社区银行会议”发表演说(1400)

美国拉皮德城--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加拉皮德城及周边区域经济发展会议(1800)。

堪萨斯城--美国堪萨斯城联储总裁乔治在该行主办的“银行业与经济：小型银行业论坛”发表演说(2015)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁将对货币政策及国际经济发表演说(0800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本证券业年会发表演讲(0635)

伦敦--奥地利财长谢林在伦敦CEE论坛发表主旨演讲(0700)

台北--台湾央行理监事会并公布利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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