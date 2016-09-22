全球金市：金价微跌，因美联储决议出炉后股市上涨

美联储周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

日本央行周三大幅调整货币政策框架，改为以公债利率为目标，此前多年采用的大规模印钞措施没能提振经济。

周三公布的一项欧洲央行研究显示，欧元区就业成长速度快过预期，且可能持续下去，但代价是生产率、甚至长期经济成长率受到影响。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量周三增长0.60%至944.39吨。

企业高管本周称，全球最大的金矿企业对大型并购将避而远之，因金价跳涨导致潜在的收购成本高昂，而且失败交易的记忆挥之不去。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金