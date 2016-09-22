港报财经评论：搭北水顺风车，大行教路选股--经济日报9月22日

搭北水顺风车，大行教路选股/ 林瑞芬

恒指昨升0.6%至23669点收市；国指升1%至9849点，中资股又跑赢。在港上市的科网股显着受捧，金山软件（03888）急升7.7%，金蝶国际（00268）及IGG（00799）分别上涨5.6%，＂深港通＂概念股续炒高。

港交所（00388）行政总裁李小加指，＂深港通＂将于10月底至11月初进行测试，市场揣测11月正式开通机会甚高。＂深港通＂实施及内地险资逐步透过＂港股通＂投资港股，未来或成为气候，如果像早年中资客扫入本港房地产那么豪气，对港股中綫走势就更有憧憬。当然股票不同地产，理论上供应无限，狂炒上去要很多元素配合。

预计中资投资港股是一个渐进式，中期趋势，而知己知彼，将来南下资金会拣甚么货或已拣了甚么货，也不难捕捉，参考最新瑞银提出的四路捕捉法，当有启示。瑞银指出，参考险资目前持仓A股，离不开银行、地产、医药、耐用品等，近月内银H股已逐步被收集，按此路，第一，随后可以留意的是内房、医药以及消费耐用品股份。

其二，就是捕捉未来中央将大力推动财政政策来刺激经济的受惠股份，PPP（公私营合作）将是未来潮流主题炒作股份，其中，城市轨交建设及设备股均可看高一綫。

其三，料险企资金在投资目标上需要一定的保守取态，低PB的中资股有大机会获垂青；当中，手持大比例的现金、非人民币等值资产以及成本价入帐的土地或房地产的，以及与金融市场或大宗商品市场价格敏感度低的，可优先考虑。

其四，就是对内地人来讲，知名度较高的中、小型港股。

无疑，随着＂深港通＂渐行渐近，以及憧憬险企来港投资股票，各大外资行都以自己投行已纳入研究范围筛选出值得留意的受捧股，各花入各眼。惟认同万变不离其宗，瑞银综合的四路捕捉法，股民也可参详高盛点评的高息股份路綫，以及德银所指的券商及资管股份。综合对比个股的推介，只宜作参考。

现实上，还是要深入钻研，每只股份的基本面及风险面。瑞银推介万洲国际（00288）、绿叶制药（02186）、中国铁建（01186）、中国建筑（03311）、城建设计（01599）、北京控股（00392）、东方海外（00316）、大悦城地产（00207）、IMAX中国（01970）及李宁（02331）。

德银推介的一些细中价股精选，包括凤凰医疗（01515）、通达集团（00698）、中信国际电讯（01883）、华电福新（00816）、深圳高速（00548）等。

近月发改委公开三批PPP推介项目，其中城市轨道交通专案单体投资规模大，总计投资金额超1万亿元人民币。据广发证券报告统计，发改委已分别于2015年5月、2015年12月、2016年9月分三批向社会公众推介PPP项目，在这三批共计3,752个PPP项目中，城市轨道交通项目分别为17个、18个及22个，涉及总金额10,111亿元人民币，占总投资金额15.87%。项目虽然数量不多，但单项投资规模大，产业链影响广。

按签约率，城市轨交PPP项目首批签约率超过70%，明显高于平均水平，第二批仍待推广。前两批推介的轨交PPP项目中，首批已签约12个项目，第二批已签约4个项目，投资额共计3,477.61亿元人民币，占全部已签约金额38.75%，远高于推介轨交项目金额占所有项目金额的比例（首批21.88%、第二批16.7%），说明轨交项目的签约情况明显高于平均水平。

按《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，未来三年，中国总新增城市轨道交通规划里程达2,385公里，共计103个轨交项目，投资额高达1.6万亿元人民币。其中2016和2017年将是城轨建设和投资的高峰期，在PPP配合下，有条件实现可持续发展。事实上，本月险资中国太平保险集团旗下深圳市太平投资有限公司直接投资参股呼市1号綫并已正式签约，为险资入股轨道交通PPP项目首宗，具重要示范意义。

PPP推进中，轨交铁路等建设受惠股前景算是明朗，瑞银推介的中国铁建可留意之外，高盛最新上调目标价的中国通号（03969）也可考虑。高盛把中国通号目标价由6.25元调升至6.5元，同时分别调高中国通号2016、2017及2018年的每股盈利预测1%、3%及3%，至0.35、0.43及0.49元人民币。

另瑞银及高盛不约而同推介中国建筑，中綫受PPP推动的机会也不低，瑞银中期目标看14.4元。而据高盛发表的研究报告指出，中国建筑内地业务回复增长，有力推升整体毛利，维持12个月目标价14.8元，以2017年度每股盈利1.27元计，合理预测PE水平约为股价11.7元，以报告时股价10.04元计，2017年度预测PE仅8倍，故值得维持＂买入＂投资建议，并纳入＂确信买入＂名单。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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